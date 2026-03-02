Un nuevo análisis revela una escasez crónica de médicos de familia en Inglaterra

Archivo - Adolescente en el médico - MEDIAPHOTOS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro quintas partes de las juntas de atención integrada (ICB) de Inglaterra, responsables de planificar los servicios de salud para su población local, necesitarían al menos duplicar su número de médicos generales para cumplir con los estándares de personal considerados seguros para los pacientes, según un análisis del Real Colegio de Médicos de Cabecera de Inglaterra de los datos de la fuerza laboral del NHS, publicado por 'The BMJ'.

La Asociación Médica Británica (BMA) afirma que, para 2040, Inglaterra debería tener un médico de familia equivalente a tiempo completo (ETC) por cada 1.000 pacientes, para garantizar cargas de trabajo manejables y la seguridad de los pacientes. Pero nuevos datos publicados el mes pasado muestran que cada uno de los 42 ICB de Inglaterra está muy lejos de alcanzar ese umbral de seguridad.

A nivel nacional, hay un médico de cabecera equivalente a tiempo completo por cada 2.220 pacientes, pero los datos del ICB muestran que algunas regiones se enfrentan a una escasez de médicos mucho más grave que otras. Las ratios de pacientes por médico más altas se registran en Londres, Bedfordshire, Luton y Milton Keynes, donde hay más de 2.700 pacientes por cada médico de familia.

"Sin importar dónde viva un paciente en Inglaterra, se está excediendo el límite seguro para los pacientes, y la demanda de pacientes supera ampliamente la capacidad de los médicos de cabecera", comenta Katie Bramall, presidenta del Comité de Médicos de Cabecera de la BMA.

Victoria Tzortziou Brown, presidenta del Real Colegio de Médicos de Cabecera, añade que los hallazgos demuestran el preocupante panorama de la medicina general bajo una presión creciente. "Las presiones sobre la medicina general superan claramente lo que es seguro o sostenible", sentencia.

Por otra parte, un portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social (DHSC) de Inglaterrra defiende el historial del gobierno en materia de números de médicos de cabecera, diciendo: "Actualmente tenemos el mayor número de médicos de cabecera totalmente calificados desde al menos 2015 gracias a las medidas tomadas por este gobierno".

Si bien es cierto que Inglaterra cuenta ahora con 648 médicos de familia más que hace seis años, desde entonces se han registrado alrededor de 3,7 millones de pacientes más en las consultas. Esto representa un aumento del 6% en el número de pacientes, frente a un aumento del 2% en el número de médicos de cabecera, lo que deja las consultas más dispersas.

Es más, desde 2019 la brecha entre los ICB más y menos utilizados prácticamente no ha cambiado, lo que sugiere que esta escasez de mano de obra es crónica. Tzortziou Brown asegura que las marcadas disparidades entre los ICB eran preocupantes. "Sabemos que las zonas con mayor pobreza suelen tener las mayores tasas de pacientes por médico de cabecera, así como las mayores dificultades para reclutar y retener médicos de familia".

Los datos subrayan lo que los líderes de médicos de cabecera describen como una paradoja en la crisis de la fuerza laboral, con médicos de cabecera calificados incapaces de encontrar trabajo mientras que sus contrapartes empleadas luchan por mantener el ritmo de las crecientes listas de pacientes.

"La medicina general es la base del NHS", concluyen los investigadores. "Con la inversión adecuada e iniciativas significativas para contratar y retener a los médicos de cabecera, podemos revertir esta situación y garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan, cuando la necesitan, dondequiera que vivan".