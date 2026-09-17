Nuevas evidencias para mejorar la evaluación de la función renal en la poliquistosis renal

Investigadores del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL), realizan un estudio que aporta nuevas evidencias para mejorar la evaluación con poliquistosis renal - HUC

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL), han llevado a cabo un estudio que compara dos maneras de determinar la capacidad de los riñones para filtrar la sangre (filtrado glomerular) en pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante, una enfermedad de origen hereditario que provoca la aparición progresiva de quistes en los riñones.

En este estudio se ha comparado la función renal medida directamente mediante el aclaramiento plasmático de iohexol frente a las fórmulas que se utilizan habitualmente en la práctica clínica para estimarla, según ha informado el Hospital en una nota.

Asimismo, en el archipiélago canario se ha desarrollado la metodología que permite realizar esta determinación a partir de una pequeña muestra de sangre obtenida mediante punción capilar, la técnica denominada dried blood spot (DBS).

Este método, el iohexol-dbs, se ha llevado a cabo concretamente en el Laboratorio de Función Renal de la ULL, en colaboración con el Laboratorio Central y la Unidad de Ensayos Clínicos del HUC, y se está utilizando en la clínica para valorar la función renal de pacientes.

ANÁLISIS

El trabajo ha analizado la evolución de 140 pacientes con esta enfermedad, con un seguimiento medio de cuatro años y al menos tres mediciones de la función renal mediante este método en cada paciente y las fórmulas utilizadas en la práctica clínica diaria.

Los resultados muestran que las fórmulas habituales pueden no reflejar con suficiente precisión determinados cambios en la función renal a lo largo del tiempo, lo que apunta a la utilidad de disponer de una medición directa en determinados pacientes.

Los investigadores señalan, asimismo, que esta técnica no pretende sustituir a las fórmulas de estimación que se utilizan habitualmente para el seguimiento de los pacientes, sino ofrecer una medición más precisa en aquellas situaciones en las que conocer con mayor exactitud la función renal pueda ayudar a confirmar la evolución de la enfermedad o a tomar una decisión terapéutica.

RECONOCIMIENTOS

Los resultados de esta investigación fueron publicados en 2024 en la revista científica International Journal of Molecular Sciences bajo el título Measured and Estimated Glomerular Filtration Rate to Evaluate Rapid Progression and Changes over Time in Autosomal Polycystic Kidney Disease: Potential Impact on Therapeutic Decision-Making.

El trabajo, presentado por la nefróloga del HUC, Rosa Miguel, ha sido reconocido este año por la Real Academia de Medicina con el premio al mejor trabajo publicado en una revista nacional o extranjera.

El estudio pone de manifiesto la importancia de contar con herramientas que permitan conocer con mayor precisión la evolución de la función renal en pacientes con poliquistosis renal, especialmente en aquellos casos en los que esta información pueda ser relevante para orientar el manejo clínico y las decisiones sobre el tratamiento.