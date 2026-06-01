Una nueva terapia muestra resultados prometedores en tumores neuroendocrinos cuando ya nada funciona

Archivo - Un paciente siendo sometido a radioterapia con un acelerador lineal. - VLADISLAV STEPANOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tumores neuroendocrinos son un tipo de cáncer que se origina en las células neuroendocrinas (ubicadas con mayor frecuencia en el tracto gastrointestinal, el páncreas y los pulmones) y puede diseminarse a otras partes del cuerpo.

Los pacientes con tumores neuroendocrinos progresivos a menudo tienen opciones de tratamiento limitadas, especialmente después de que las terapias convencionales y la PRRT emisora de beta aprobada hayan fracasado. Su pronóstico suele ser malo y existe una clara necesidad de nuevas estrategias terapéuticas.

ASÍ FUNCIONA LA RADIACIÓN DE PRECISIÓN

Un nuevo tipo de terapia con radionúclidos de receptores peptídicos (PRRT) parece ser seguro en pacientes con tumores neuroendocrinos metastásicos que han agotado las opciones de tratamiento convencionales.

Este novedoso enfoque, presentado por expertos del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS en Roma, Italia en la Reunión Anual de la Sociedad de Medicina Nuclear de 2026 (Los Ángeles, Estados Unidos), resultó en una remisión parcial de la enfermedad en la mayoría de los pacientes con casos avanzados de tumores neuroendocrinos.

"Puede ser muy difícil tratar a estos pacientes, ya que han recibido muchos tipos diferentes de terapias", destaca la doctora Elisabetta Perrone, médica de medicina nuclear del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

"En nuestro estudio exploramos la seguridad y la eficacia de un nuevo enfoque de PRRT que utiliza un antagonista del receptor de somatostatina (SSTR) (llamado DOTA-LM3) marcado con el nucleido emisor de partículas alfa 225 Ac para proporcionar terapia dirigida", añade.

Dado que las partículas alfa emiten radiación de alta energía a muy corta distancia, este aspecto puede ayudar a dirigir la terapia a las células tumorales limitando la exposición innecesaria a los tejidos sanos cercanos, equilibrando así la eficacia y la toxicidad, una consideración importante para los pacientes sometidos a terapias sistémicas.

LOS RESULTADOS DEL ENSAYO: REMISIONES EN LOS CASOS MÁS GRAVES

Veinte pacientes con diferentes orígenes primarios de tumores neuroendocrinos bien diferenciados de grado 3 recibieron PRRT con 225 Ac-DOTA-LM3 administrada como monoterapia (9 ciclos) o en TANDEM con el nucleido emisor de partículas beta 177 Lu (32 ciclos). Tras recibir el tratamiento, se monitorizaron y clasificaron los eventos adversos agudos y las toxicidades hematológicas, renales y hepáticas a largo plazo. La respuesta de imagen molecular se evaluó con SPECT/CT post-PRRT y PET/CT de seguimiento con 68 Ga- DOTA-LM3, y se calculó la supervivencia.

El tratamiento, tanto en monoterapia como en combinación (TANDEM), fue generalmente bien tolerado, con efectos adversos agudos leves y autolimitados, principalmente náuseas, y algunos casos de toxicidad a largo plazo, como anemia, disminución del recuento de glóbulos blancos y plaquetas.

Las imágenes moleculares demostraron remisión completa en un paciente, remisión parcial en 10, enfermedad estable en dos y progresión de la enfermedad en seis; un paciente experimentó progresión clínica hasta la muerte antes de las imágenes posteriores al tratamiento con PRRT. En el momento del análisis, 11 pacientes estaban vivos (seguimiento medio de siete meses) y nueve habían fallecido (supervivencia media de 18 meses).

EL FUTURO DEL TRATAMIENTO Y LAS PRECAUCIONES DE LOS EXPERTOS

"Esta cohorte de pacientes fue heterogénea con respecto a la localización del tumor primario, los tratamientos previos y el número de ciclos de alfa-PRRT; sin embargo, la alfa-PRRT con 225 Ac-DOTA-LM3 (como monoterapia o en TANDEM) mostró un perfil de seguridad agudo y a largo plazo manejable y una actividad antitumoral, un seguimiento y unos resultados de supervivencia alentadores", agrega Perrone. "Con base en esta experiencia en el mundo real, la alfa-PRRT puede ofrecer una opción adicional potencial para pacientes seleccionados cuyos tumores aún expresan receptores de somatostatina, como se documentó mediante PET/CT con 68 Ga-DOTA-LM3 preterapéutico".

La 225 Ac-DOTA-LM3 PRRT se considera experimental y actualmente solo se ofrece en centros altamente especializados, incluido CURANOSTICUM Wiesbaden-Frankfurt, Centro de Excelencia ICPO para Oncología de Precisión Radiomolecular Avanzada en Alemania, donde se realizó este estudio bajo la dirección del médico de medicina nuclear Richard P. Baum, MD, PhD, y generalmente dentro de entornos clínicos controlados, de uso compasivo o de tratamiento individualizado.

"Antes de que esté más ampliamente disponible, se necesitan estudios multicéntricos más grandes y ensayos clínicos prospectivos para confirmar la eficacia, definir mejor la seguridad, optimizar la dosificación e identificar qué pacientes tienen más probabilidades de beneficiarse", finaliza Baum.