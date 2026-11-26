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MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Un nuevo tipo de terapia hormonal redujo significativamente el riesgo de recurrencia o muerte por cáncer de mama invasivo en pacientes con cáncer de mama en etapa temprana, con receptores hormonales (RH) positivos y HER2 negativo, en comparación con los tratamientos estándar, según los hallazgos de un gran ensayo clínico internacional de fase 3 codirigido por investigadores del Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA Health (Estados Unidos).

El estudio, publicado en el 'New England Journal of Medicine', revela que las pacientes que recibieron el fármaco oral giredestrant presentaron un riesgo relativo un 30% menor de recurrencia o muerte por cáncer de mama invasivo en comparación con aquellas que recibieron la terapia hormonal estándar. Los hallazgos sugieren que el fármaco podría ofrecer una opción de tratamiento más eficaz para pacientes con mayor riesgo de recurrencia tras la cirugía.

"Para las pacientes con cáncer de mama, uno de sus mayores temores es que el cáncer reaparezca, incluso después de la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia", subraya el doctor Aditya Bardia, profesor de medicina en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA, director de Integración de Investigación Traslacional en el Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA Health e investigador principal global del ensayo. "Necesitamos tratamientos que no solo sean más eficaces para prevenir la recurrencia, sino también más fáciles de tolerar para las pacientes, de modo que puedan continuar con la terapia a largo plazo".

Aproximadamente el 70% de los cánceres de mama son positivos para receptores hormonales, lo que significa que dependen de hormonas como el estrógeno para crecer. Después de la cirugía y, en algunos casos, de la quimioterapia, las pacientes suelen recibir terapia hormonal durante varios años para ayudar a prevenir la reaparición del cáncer. Estos tratamientos actúan reduciendo los niveles de estrógeno o bloqueando su capacidad para estimular las células cancerosas.

Si bien las terapias existentes, como el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa, han mejorado significativamente los resultados, algunos pacientes aún experimentan una recaída a pesar del tratamiento, y el riesgo puede persistir durante décadas. Algunos tipos de cáncer también desarrollan resistencia a estos tratamientos, y los efectos secundarios pueden dificultar que los pacientes continúen la terapia a largo plazo.

Giredestrant es un fármaco en fase de investigación perteneciente a una nueva clase de terapias hormonales denominadas degradadores selectivos de los receptores de estrógeno (SERD). Este fármaco actúa bloqueando la unión del estrógeno a los receptores de las células cancerosas y provocando la degradación de dichos receptores. Al bloquear y degradar los receptores, giredestrant interrumpe las señales que favorecen el crecimiento de las células cancerosas y podría ayudar a superar la resistencia a las terapias hormonales existentes.

Para evaluar si giredestrant podría mejorar los resultados, los investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico de fase 3 llamado lidERA, en el que participaron 4170 pacientes con cáncer de mama en estadio 1, 2 o 3, con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, que presentaban un riesgo intermedio o alto de recurrencia. Las participantes se habían sometido a cirugía y algunas también habían recibido quimioterapia.

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir giredestrant, una píldora de administración diaria (2.084 pacientes), o terapia hormonal estándar, que incluye tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa (2.086 pacientes). Ambos grupos recibieron tratamiento durante cinco años.

Tras un seguimiento medio de aproximadamente 32 meses, los investigadores descubrieron que las pacientes que recibieron giredestrant tenían un riesgo relativo un 30% menor de recurrencia del cáncer de mama invasivo o de muerte en comparación con aquellas que recibieron la terapia hormonal estándar.

El estudio también reveló que el giredestrant redujo en un 31% el riesgo relativo de que el cáncer se diseminara a otras partes del cuerpo, como los huesos, el hígado o los pulmones. Esto es especialmente significativo, ya que el cáncer de mama que se disemina a otros órganos es más difícil de tratar.

Los efectos secundarios fueron generalmente similares entre los dos grupos, siendo el dolor articular el más frecuente. Un menor número de pacientes que tomaban giredestrant interrumpieron el tratamiento debido a los efectos secundarios, en comparación con quienes recibían la terapia hormonal estándar.

"Este es un avance importante en el tratamiento del cáncer de mama", aporta Bardia. "Por primera vez en más de 20 años, contamos con una posible nueva opción de terapia hormonal para pacientes con cáncer de mama en etapa temprana y con receptores de estrógeno positivos. Al actuar de manera más eficaz sobre el receptor de estrógeno, este enfoque podría ayudar a reducir el riesgo de recurrencia del cáncer y mejorar los resultados a largo plazo para las pacientes".

El equipo continuará el seguimiento de los pacientes para determinar si los beneficios de giredestrant se mantienen a lo largo del tiempo y si el tratamiento mejora la supervivencia general. Asimismo, se están realizando estudios adicionales para explorar si la combinación de giredestrant con otras terapias dirigidas podría reducir aún más el riesgo de recurrencia del cáncer de mama.

La FDA está evaluando actualmente el giredestrant para el tratamiento del cáncer de mama en etapa temprana, con receptores de estrógeno positivos y HER2 negativo, y se espera una decisión para el 30 de noviembre de 2026.