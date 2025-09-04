Una nueva técnica de conservación de sangre reduce las probabilidades de transfusión durante la cirugía cardíaca

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos), publicado en 'JAMA Surgery', informa que la hemodilución normovolémica aguda (HNA) -un método de ahorro de sangre en el que se extrae la sangre del paciente antes de someterse a una derivación cardiopulmonar y se reinfunde cerca del final de la cirugía cardíaca- sigue siendo infrautilizada en Estados Unidos, con un 14,7% de casos.

Sin embargo, el estudio reveló que la HNA logra reducir la probabilidad de una transfusión en un 27%, una disminución en el uso de sangre que podría reducir considerablemente los costes y, al mismo tiempo, proteger la seguridad y los resultados del paciente.

La demanda mundial de cirugía cardíaca está en aumento, con más de un millón de procedimientos realizados anualmente en todo el mundo. En países de altos ingresos como Estados Unidos, la cirugía cardíaca sigue siendo el mayor consumidor de hemoderivados, con un 30% a 50% de los pacientes que reciben transfusiones de glóbulos rojos.

El autor principal del estudio, el doctor Kenichi Tanaka, profesor y director del Departamento de Anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oklahoma, declara que espera que el estudio impulse un nuevo debate sobre la validez de la ANH en Estados Unidos. Un estudio internacional publicado a principios de este verano en el 'New England Journal of Medicine' demostró que la HNA no reduce la necesidad de transfusiones de glóbulos rojos. Sin embargo, menos del 5% de los participantes eran estadounidenses, y los pacientes estadounidenses difieren en varios aspectos importantes.

"Sabemos que los pacientes que reciben HNA tienen tasas de supervivencia y una duración de hospitalización similares a las de quienes reciben transfusiones, pero creo que estamos mejorando la utilización de recursos al realizar HNA", matiza Tanaka. "Esto es especialmente cierto cuando llevamos a un paciente con sangrado a la UCI, donde solemos utilizar más recursos, lo que se traduce en mayores costes".

"La sangre puede parecer bastante barata en comparación con algunos medicamentos que usamos a diario, pero si pensamos en cómo se administra, hay múltiples pasos involucrados, incluyendo el análisis y la tipificación de la sangre, incluso antes de comprarla", añade. "Nuestro estudio estima que estos costos asociados con el procesamiento de la sangre son casi tres veces mayores que el costo de adquirirla".

Además de una probabilidad un 27% menor de recibir una transfusión sanguínea entre quienes recibían HNA, el estudio demostró que el uso de plaquetas era menor en el grupo con HNA. Esto es clínicamente significativo, ya que las plaquetas comienzan a perder su funcionalidad si se almacenan en un banco de sangre durante más de unos pocos días.

"La mayoría de los pacientes de cirugía cardíaca toman aspirina antes de sus procedimientos", destaca Tanaka, "pero con HNA, podemos preservar las plaquetas del paciente y protegerlas del daño causado por la máquina corazón-pulmón, lo que les permite funcionar de manera más efectiva al final de la cirugía".

El estudio retrospectivo analizó a 16.795 pacientes de 52 centros en Estados Unidos. La angioplastia nasofaríngea se realizó en 28 centros, lo que representa 2.463 casos (14,7%). Una limitación del estudio es que no existe un protocolo estandarizado para la angioplastia nasofaríngea, por lo que el equipo del estudio desconocía la cantidad de sangre extraída ni la cantidad de solución administrada para mantener un volumen normal mientras el paciente estaba con bypass, resume Tanaka.

Tanaka afirma que planea seguir realizando ANH y espera que otros centros también lo utilicen. Investigaciones futuras podrían combinar la ANH con concentrados de factores de coagulación, lo que ha demostrado reducir la necesidad de transfusiones.

DOI: 10.1001/jamasurg.2025.3238