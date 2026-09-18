Una nueva prueba podría acelerar drásticamente el diagnóstico de infecciones pulmonares difíciles de detectar

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MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Tulane (Estados Unidos) han desarrollado una nueva plataforma de diagnóstico capaz de identificar la especie precisa de bacteria que causa la enfermedad pulmonar por MNT en tan solo unas horas, lo que supone una mejora drástica con respecto al método estándar actual, que puede tardar entre cuatro y seis semanas.

Se trata de una enfermedad pulmonar crónica poco conocida está emergiendo silenciosamente como una creciente amenaza para la salud pública. Las micobacterias no tuberculosas (MNT), un grupo de 200 bacterias ambientales conocidas que se encuentran en el suelo y el agua, incluidas las tuberías domésticas, pueden causar infecciones pulmonares crónicas similares a la tuberculosis. Actualmente, la enfermedad pulmonar por MNT afecta a hasta 300.000 estadounidenses al año.

La plataforma de diagnóstico del equipo, denominada CANDI o Identificación Diferencial de Nanogotas Asistida por CRISPR, se describe en un nuevo estudio publicado en 'Science Translational Medicine'.

"El diagnóstico de la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas (MNT) es muy lento, y los pacientes sufren una importante carga física y emocional al desconocer el diagnóstico o el plan de tratamiento", detalla el investigador principal, Bo Ning, profesor adjunto de biología molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane.

Los médicos necesitan una prueba más rápidas que les permita identificar con precisión el tipo específico de bacteria que causa la enfermedad pulmonar del paciente.

UNA PRUEBA QUE REDUCE DE SEMANAS A HORAS EL DIAGNÓSTICO

La enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas (MNT) está estrechamente relacionada con su pariente más conocida, la tuberculosis. Los síntomas son lo suficientemente similares como para que a menudo se diagnostique erróneamente como tuberculosis. El problema radica en que los tratamientos para la tuberculosis y la enfermedad pulmonar por MNT difieren significativamente, y un diagnóstico erróneo puede llevar a los pacientes a seguir un plan de tratamiento incorrecto durante meses.

Esto es particularmente preocupante para una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad a cinco años cercana al 18% y que se está volviendo lo suficientemente prevalente como para superar a las infecciones por tuberculosis en muchos países desarrollados, incluidos Estados Unidos, Inglaterra y Japón.

"La enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas (MNT) es cada vez más común, y el método de detección actual es tan difícil que los pacientes terminan sufriendo", aporta Ning. "Este nuevo método ayudará a los médicos a iniciar el tratamiento adecuado para los pacientes más rápidamente".

CANDI utiliza mucosidad pulmonar y otros fluidos respiratorios para detectar simultáneamente hasta 15 especies y subespecies de bacterias MNT clínicamente relevantes. En un estudio con 230 muestras clínicas, la plataforma identificó correctamente las especies y subespecies de MNT con una precisión del 97,3%.

CANDI IDENTIFICA HASTA 15 ESPECIES DE BACTERIAS MNT

Las micobacterias no tuberculosas (MNT) existen de forma natural en el medio ambiente y, por lo general, no representan una gran amenaza para las personas sanas. Sin embargo, la infección puede afectar con mayor gravedad a ciertos grupos, como los adultos mayores, las personas con afecciones pulmonares preexistentes y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, como quienes reciben tratamiento contra el cáncer o tienen VIH.

La prueba desarrollada por los investigadores de Tulane fue diseñada específicamente para detectar infecciones por micobacterias no tuberculosas (MNT), pero la novedad del método podría permitir su aplicación a otras enfermedades difíciles de diagnosticar.