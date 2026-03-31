Una nueva prueba de orina permite elegir el antibiótico correcto para la infección urinaria en menos de seis horas

Archivo - Muestra de orina - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / DAWNPOLAND - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con infecciones del tracto urinario (ITU) podrían recibir el antibiótico adecuado mucho antes, gracias a una nueva prueba que ofrece resultados en cuestión de horas en lugar de días según un trabajo de investigadores de la Universidad de Reading (Reino Unido), en colaboración con colegas de la Universidad de Southampton y el Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, todos en Reino Unido.

Tal y como se recoge en la revista 'Journal of Antimicrobial Chemotherapy', los expertos han demostrado que un nuevo método de análisis directo de la orina permite a los médicos determinar qué antibiótico será eficaz en un promedio de 5,85 horas. Las pruebas de laboratorio estándar actualmente tardan entre dos y tres días.

El estudio financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR), analizó 352 muestras de orina de pacientes con sospecha de infección urinaria. La nueva prueba coincidió con el método de referencia en el 96,95% de los casos para siete antibióticos de primera línea utilizados en el tratamiento de la infección urinaria.

UNA PRECISIÓN CERCANA AL 100% EN LABORATORIO

Un segundo estudio, realizado con 90 muestras duplicadas, demostró una concordancia del 98,75% para las pruebas directas en orina, tanto con, como sin conservante.

"Para cuando el laboratorio entrega el resultado con los métodos actuales, es posible que el paciente ya haya terminado sus antibióticos o que le hayan administrado antibióticos que no funcionan. El hecho de poder indicarle al médico el mismo día qué antibiótico utilizar significa que el paciente recibe el tratamiento adecuado antes, lo que reduce el riesgo de que se desarrolle resistencia y de que su infección se convierta en una sepsis potencialmente mortal", comenta el doctor Oliver Hancox, director ejecutivo de Astratus Limited, la empresa derivada de la Universidad de Reading que comercializará la prueba.

El profesor Mike Lewis, director científico de innovación del NIHR, declara que "esta investigación financiada por el NIHR no solo tiene el potencial de brindar tratamientos más rápidos y efectivos a los pacientes que sufren infecciones del tracto urinario, sino que también aborda el desafío más amplio de la resistencia a los antimicrobianos". "La prueba rápida de orina es un ejemplo fantástico de las soluciones prácticas para la resistencia a los antimicrobianos que el gobierno se comprometió a desarrollar en su Plan de Salud Decenal", añade.

Los datos del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) muestran que las infecciones del tracto urinario (ITU) han provocado más de 800.000 ingresos hospitalarios en Inglaterra durante los últimos cinco años, y que una cuarta parte de las muestras de orina analizadas en los laboratorios del NHS contenían bacterias resistentes a los antibióticos de uso común. Aproximadamente 65 millones de muestras de orina se analizan anualmente solo en el Reino Unido.

Según los métodos actuales, es necesario cultivar una muestra de orina durante la noche para que las bacterias puedan crecer e identificarse antes de comenzar cualquier prueba de antibióticos, un proceso que puede durar de dos a tres días en total.

Esta nueva prueba elimina por completo el paso de reposo nocturno y requiere un procesamiento de muestra sencillo. Un cartucho de tubos finos, cada uno precargado con diferentes antibióticos, se sumerge directamente en la muestra y se introduce en un instrumento. La imagen óptica registra si se detecta crecimiento bacteriano en cada tubo. Si se bloquea el crecimiento, ese antibiótico es eficaz contra la infección. Si las bacterias siguen creciendo, no lo es. Esto permite a los médicos saber qué medicamento recetar en menos de seis horas.

LO QUE PUEDE CAMBIAR EN URGENCIAS Y EN LA LUCHA CONTRA LAS RESISTENCIAS

El profesor Matthew Inada-Kim, médico consultor de urgencias y responsable de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en el Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, e investigador de la Universidad de Southampton, apunta: "Las infecciones del tracto urinario son una causa común de que los pacientes necesiten antibióticos, y recibir el tratamiento adecuado desde el principio podría salvarles la vida. Una prueba que funcione con muestras que ya recogemos de forma rutinaria y que nos dé resultados el mismo día es precisamente el tipo de herramienta que podría cambiar la forma en que gestionamos estas infecciones en la práctica".

En el estudio, se utilizaron 352 muestras de orina recolectadas como parte de las pruebas de laboratorio rutinarias en el Hospital Basingstoke and North Hampshire para evaluar la precisión general de las pruebas directas de orina. Para evaluar si el uso del conservante ácido bórico, utilizado habitualmente en la recolección y el almacenamiento de muestras de orina, afectaba los resultados, se dividieron 90 muestras frescas del servicio de urgencias del hospital en dos muestras duplicadas; a una de ellas se le añadió ácido bórico.

Los resultados coincidieron en el 98,75% de los casos, lo que demuestra que el conservante no afecta la precisión de los resultados. Este es el primer estudio que compara directamente muestras de orina con y sin ácido bórico para evaluar el impacto del conservante en un método rápido de análisis directo de orina.

Este estudio supone un hito importante para Astratus Limited, la empresa derivada de la Universidad de Reading fundada en noviembre de 2024 por el equipo de investigación responsable de la prueba.