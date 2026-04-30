Una nueva estimulación cerebral mejora la comunicación en niños con autismo, según un ensayo internacional

Archivo - Niño en la consulta del terapeuta. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo ensayo realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, China y publicado por 'The BMJ' revela que una nueva técnica de estimulación cerebral no invasiva, conocida como estimulación continua acelerada de ráfagas theta (a-cTBS, por sus siglas en inglés), mejora la comunicación social al mes de seguimiento y presenta un perfil de seguridad favorable en niños con autismo.

Los investigadores exponen que los hallazgos sugieren que la estimulación magnética transcraneal automatizada (a-cTBS) podría ser "una opción terapéutica viable y escalable para niños con trastorno del espectro autista".

Los resultados preliminares de un estudio piloto reciente sugieren que la estimulación cerebral transcraneal adaptativa (a-cTBS) es segura y eficaz para mejorar la comunicación social en niños con autismo. Una ventaja clave de la a-cTBS son sus sesiones más cortas en comparación con la estimulación cerebral convencional, lo que la hace más adecuada para niños.

Para dar continuidad a este trabajo, los investigadores estudiaron la eficacia y la seguridad de un protocolo a-cTBS de cinco días para mejorar la comunicación social entre niños con autismo, incluidos los más pequeños y aquellos con discapacidad intelectual.

En el ensayo participaron 200 niños (167 niños y 33 niñas) de entre 4 y 10 años con autismo, reclutados en tres hospitales universitarios de China entre julio de 2023 y octubre de 2024; la mitad de ellos también presentaba discapacidad intelectual.

Los niños fueron asignados aleatoriamente para recibir tratamiento activo con a-cTBS (intervención) o tratamiento simulado (control) durante cinco días consecutivos (10 sesiones diarias). La estimulación se dirigió a la corteza motora primaria izquierda del cerebro, que está relacionada con el movimiento, el lenguaje y la cognición social.

Los investigadores utilizaron la Escala de Responsividad Social (SRS-2) para medir los cambios en el deterioro de la comunicación social desde el inicio hasta después de la intervención y desde el inicio hasta el seguimiento de un mes. También se evaluaron las mejoras en el lenguaje mediante tres medidas reconocidas.

Un total de 193 participantes completaron el curso de intervención de cinco días. En comparación con el grupo de control, el grupo a-cTBS mostró mejoras significativamente mayores en la comunicación social desde el inicio hasta después de la intervención y desde el inicio hasta el seguimiento de un mes, con reducciones en la puntuación de deterioro de la diferencia media de -6,25 y -6,17, respectivamente.

El grupo a-cTBS también mostró mayores mejoras en las habilidades lingüísticas. Este hallazgo fue respaldado por un tamaño del efecto pequeño (d de Cohen) que osciló entre 0,12 y 0,47, que representa la diferencia entre las medias de los dos grupos.

Los eventos adversos fueron más frecuentes en el grupo a-cTBS que en el grupo placebo (54,5% frente a 29,3%), siendo la inquietud y las molestias en el cuero cabelludo los más comunes. Todos los eventos adversos fueron de leves a moderados y se resolvieron espontáneamente.

Los investigadores reconocen algunas limitaciones de la escala SRS-2 y un posible sesgo derivado de una mayor expectativa de tratamiento en el grupo de intervención. El ensayo también tuvo un breve seguimiento de un mes y más del 80% de los participantes eran varones.

Sin embargo, señalan que la inclusión de niños pequeños y personas con discapacidad intelectual respalda la amplia aplicabilidad del protocolo, y los efectos consistentes en los análisis de sensibilidad brindan mayor confianza en sus conclusiones.

Por ello, los autores declaran que sus resultados sugieren que la a-cTBS puede ser "una opción terapéutica viable, eficaz y escalable para niños con trastorno del espectro autista, incluidos aquellos con discapacidad intelectual", y que su protocolo "representa un gran avance hacia una atención equitativa del autismo en todo el mundo".