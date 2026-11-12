Una nueva definición de obesidad va más allá del índice de masa corporal

Archivo - Mujer midiendo circunferencia de su abdomen. Diabetes, obesidad, IMC - ETERNALCREATIVE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional con más de 844.000 adultos propone una nueva forma de diagnosticar la obesidad que combina el índice de masa corporal con medidas de la cintura y distingue entre obesidad clínica y preclínica para evaluar mejor sus riesgos para la salud.

Un amplio estudio internacional del King's College de Londres (Reino Unido), publicado en 'Nature', señala una nueva definición diagnóstica de obesidad que supera al índice de masa corporal (IMC) a la hora de identificar diferencias en la salud y el pronóstico, incluido el riesgo de mortalidad.

La investigación puso a prueba el marco de diagnóstico propuesto por una 'Comisión de Lancet Diabetes & Endocrinology' en enero de 2025 para abordar la preocupación mundial de que la confianza en el IMC por sí sola pueda estar causando diagnósticos erróneos a millones de personas.

La nueva definición se diseñó para mejorar la identificación del exceso de grasa corporal y distingue la obesidad clínica de la preclínica en función de su impacto en la función de los órganos y las actividades diarias.

El IMC no refleja con precisión la cantidad ni la distribución de la grasa corporal de una persona, factores que influyen notablemente en los riesgos para la salud. Tampoco mide los efectos sobre la función de los órganos, por lo que no permite distinguir entre la enfermedad y la salud.

El marco diagnóstico de la Comisión Lancet consta de dos pasos: complementar el IMC con medidas como la circunferencia de la cintura y la relación cintura-estatura para confirmar el exceso de grasa corporal; y luego distinguir entre obesidad clínica, una enfermedad activa en la que el exceso de grasa corporal perjudica la función de los órganos; y obesidad preclínica , donde el exceso de grasa corporal supone mayores riesgos para la salud, pero la función de los órganos y del organismo en su conjunto se mantiene preservada.

ANALIZARON DATOS DE 844.108 ADULTOS DE DISTINTOS PAÍSES

Los investigadores analizaron datos de salud de 844.108 adultos en China, el Reino Unido, Estados Unidos y España, comparando la clasificación basada en el IMC con el nuevo marco diagnóstico. Para distinguir la disfunción orgánica atribuible a la obesidad de las afecciones derivadas de otras causas, el estudio utilizó un método estadístico que tuvo en cuenta el riesgo basal de disfunción orgánica en personas sin obesidad.

Al añadir las mediciones de cintura a las evaluaciones estándar del IMC, se observó que el IMC por sí solo clasificaba erróneamente la obesidad en ambos sentidos: no detectaba la grasa corporal propia de la obesidad en hasta un 8,6% de los participantes y clasificaba de forma inadecuada a hasta un 3,1% de las personas como obesas en todos los grupos de estudio. La obesidad se asoció a un mayor riesgo de muerte únicamente cuando se identificaba mediante las mediciones de cintura junto con el IMC, no cuando se utilizaba solo el IMC.

La obesidad clínica representó entre el 23% y el 31% de todos los casos de obesidad, tuvo una prevalencia general en la población del 5,6% al 10,9% y se asoció con un riesgo de muerte sustancialmente mayor, mientras que la obesidad preclínica conllevó solo un aumento moderado del riesgo. La mayoría de las personas con obesidad preclínica, entre el 77% y el 91% en todas las cohortes, no progresaron a obesidad clínica en un período de diez años.

El profesor Francesco Rubino, autor principal del estudio y catedrático de Cirugía Metabólica y Bariátrica del King's College de Londres, además de cirujano consultor honorario del King's College Hospital, declara que este estudio demuestra que hasta un tercio de todos los casos de obesidad son obesidad clínica, una enfermedad activa que debe tratarse como tal.

"La mayoría de las personas con obesidad preclínica, aunque no todas, permanecieron libres de obesidad clínica durante una década. Por lo tanto, la obesidad preclínica no debe tratarse automáticamente como una enfermedad activa ni considerarse inofensiva. Algunas personas pueden necesitar tratamiento preventivo, pero su intensidad debe ajustarse a su riesgo individual", señala.

El profesor Rubino añade que "el índice de masa corporal por sí solo no nos permite saber si una persona ya está enferma o en riesgo de padecerla, ni qué cuidados necesita, lo que la deja vulnerable tanto al tratamiento insuficiente como al excesivo".

La nueva definición posibilita una atención personalizada y proporcional, mientras que una definición uniforme basada en el IMC lo impide. "Es fundamental definir correctamente el alcance de la atención (tratar la enfermedad existente o reducir el riesgo) y adaptar su intensidad a las necesidades individuales, tanto para los más de mil millones de personas afectadas como para los sistemas sanitarios. Las personas con obesidad, como todos los demás, merecen una atención acorde a sus necesidades: ni más ni menos", advierte.

Al ir más allá de una definición uniforme basada en el IMC, el nuevo marco podría ayudar a resolver uno de los debates más polarizantes de la medicina, cambiando la cuestión de si la obesidad es una enfermedad a cuándo constituye una enfermedad en un individuo.