El norovirus deja de ser inalcanzable en el laboratorio: el avance que puede cambiar la lucha contra la gastroenteritis

Archivo - Norovirus. - SELVANEGRA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Baylor College of Medicine (Estados Unidos) han identificado factores que restringen la replicación viral del norovirus humano (HuNoV) y desarrollado una forma de superarlos para optimizar el cultivo viral a largo plazo.

UN VIRUS COMÚN... PERO LLENO DE INCÓGNITAS

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis viral aguda en todo el mundo, con consecuencias graves, principalmente en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados o comprometidos.

Actualmente no existen vacunas ni terapias antivirales aprobadas, y las estrategias de manejo se basan únicamente en medidas de apoyo, como la reposición de líquidos y electrolitos. Hasta ahora, la investigación sobre el HuNoV se ha visto limitada por la cantidad de virus que los científicos podían cultivar en el laboratorio.

En el estudio actual, el equipo de Baylor ha superado un obstáculo importante que limitaba su capacidad para cultivar virus de forma continua, lo cual requieren para realizar los experimentos necesarios para desarrollar estrategias de prevención y tratamiento de infecciones y comprender mejor la biología del HuNoV.

"En 2016, se produjo un avance previo cuando científicos de nuestro laboratorio y colaboradores lograron cultivar con éxito HuNoV en enteroides intestinales humanos (EHI), o 'miniintestinos': versiones en miniatura del intestino humano cultivadas en laboratorio", puntualiza la primera autora, Gurpreet Kaur, estudiante de posgrado en virología molecular y microbiología en Baylor, quien trabaja en el laboratorio de la doctora Mary Estes.

"Si bien este sistema permitió a los investigadores infectar células y estudiar el virus, aún presentaba una deficiencia importante: el virus no se multiplicaba mediante ciclos repetidos, como los científicos pueden cultivar muchos otros microorganismos. Tras solo unos ciclos, la replicación del norovirus se detenía, lo que imposibilitaba la acumulación de reservas virales duraderas", señalan los investigadores, que han publicado su estudio en 'Science Advances'.

EL GRAN LÍMITE QUE FRENABA LA INVESTIGACIÓN

Debido a esta limitación, los investigadores han dependido del virus recolectado de muestras de heces de pacientes infectados, que son limitadas, inconsistentes y dificultan los experimentos a gran escala. "Para superar este obstáculo, estudiamos varias versiones de HIE para comprender por qué el crecimiento del norovirus suele detenerse", explica la coautora, la doctora Sue Crawford, profesora adjunta de virología molecular y microbiología en Baylor.

"Mediante la secuenciación de ARN, un método que mide la actividad genética, descubrimos que los HIE infectados producían altos niveles de quimiocinas, moléculas que ayudan al organismo a generar una respuesta inmunitaria. Tres quimiocinas destacaron: CXCL10, CXCL11 y CCL5".

"Posteriormente investigamos si bloquear la señalización de estas quimiocinas a través de sus receptores permitiría que el norovirus humano se replicara mejor en los HIE", incide Kaur. "Probamos un fármaco llamado TAK 779, desarrollado originalmente para bloquear los efectos de las quimiocinas. Al añadir TAK 779 a los cultivos de HIE, la replicación del norovirus aumentó drásticamente: el virus se propagó por las células de los cultivos y logramos replicarse durante 10 a 15 pases consecutivos".

"TAK 779 nos permitió generar lotes consistentes de virus infecciosos a partir de cultivos de laboratorio en lugar de heces humanas, algo que nosotros y otros investigadores hemos estado buscando durante décadas", agrega Crawford.

El equipo también descubrió que no todas las cepas de HuNoV responden a TAK 779 de la misma manera. TAK-779 mejoró la replicación de la cepa GII.3 y el crecimiento de las cepas GII.17 y GI.1.

Este trabajo representa un gran avance en la investigación del norovirus. Mediante el cultivo y mantenimiento continuos de cepas de norovirus en el laboratorio y la producción de cepas estables de virus para experimentos, los investigadores pueden realizar estudios exhaustivos sobre la estructura viral, la detección de fármacos antivirales y el desarrollo de vacunas, incluso en laboratorios sin acceso a muestras de heces de pacientes.