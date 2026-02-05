Los nodos de secuenciación masiva de nueva generación aumentarán entre un 30-40% la capacidad diagnóstica del cáncer

Anidad invierte más de seis millones de euros en equipamiento para el diagnóstico de biomarcadores genéticos implicados en cáncer o enfermedades raras - GVA

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipamiento tecnológico de última generación dada a los seis nodos de secuenciación masiva de la Comunitat Valenciana permitirán aumentar entre un 30-40% la capacidad diagnóstica en cáncer o enfermedades raras, así como reducir los tiempos medios de informe a entre 7 y 15 días.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha resaltado que se ha invertido 6 millones de euros en este equipamiento. De este modo, todos los nodos de la Comunitat Valenciana cuentan ahora con plataformas de secuenciación y automatización de última generación.

Estos nodos están ubicados en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, el Hospital General Universitario de Castellón, el Consorcio Hospital General Universitario de València, el Hospital General Universitario de Elche y el Hospital Clínico Universitario de València. El consleler ha recalcado que de estos nodos "se beneficiarán de una forma equitativa todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Gómez ha realizado estas declaraciones durante su visita a La Fe para conocer los nuevos equipamientos adquiridos gracias al Plan 5P y al Proyecto Genes, destinados a consolidar la Medicina Personalizada de Precisión en la Comunitat Valenciana.

Así, ha recalcado "el empeño de la Generalitat en tener una medicina personalizada, en base a la patología de la persona, y conseguir diagnósticos precoces para el cáncer o las enfermedades raras, lo que permite avanzar hacia un modelo más homogéneo, eficiente y equitativo en toda la Comunitat Valenciana".

El pasado año se realizaron en los nodos de diagnóstico cerca de 4.000 secuenciaciones en cáncer y 300 biopsias líquidas en sangre, una prueba menos invasiva sin necesidad de hacer biopsia en la que se estudia la presencia del ADN del tumor, incluso antes de que se vea el tumor en imagen, especialmente en cáncer de colon, pulmón y mama, así como cuando no puede hacerse biopsia.

Al respecto, el responsable de la Oficina Autonómica de Medicina Predictiva, Personalizada y Terapias Avanzadas de la Comunitat Valenciana (OMPTA), Eduardo Megías, ha explicado que con los nuevos equipos "se va a poder aumentar mucho el número de pruebas y sobre todo va a reducir mucho los tiempos de espera en el diagnóstico" hasta acercarse a los 7 días desde que se toma la muestra hasta que se dé el diagnóstico, incluso se podrá dar el resultado en 24 horas para determinados tipos de tumores.

Megías ha apuntado que la técnica de biopsias líquidas en sangre, que resulta "muy útil para hacer los seguimientos o las recaídas", irá en aumento con los años y "poco a poco será predominante, porque es una técnica menos invasiva". No obstante, es más compleja y tiene un coste mayor, por eso todavía conviven las dos técnicas.

MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN

Durante el recorrido, el conseller ha visitado el Laboratorio de Biología Molecular, que lleva muchos años implementando la secuenciación masiva de nueva generación y la biopsia líquida en el diagnóstico del cáncer. Se trata de una tecnología que permite analizar simultáneamente múltiples genes implicados en el cáncer, ofreciendo diagnósticos más rápidos, precisos y completos.

Con la incorporación del nuevo sistema Genexus Dx, que automatiza todo el proceso y proporciona resultados incluso en menos de 24 horas, se refuerza la capacidad del hospital para realizar estudios de secuenciación masiva de nueva generación, sumándose a los equipos ya existentes y permitiendo abordar con mayor agilidad casos complejos, biopsias líquidas, que detectan ADN del tumor en la sangre, y decisiones terapéuticas urgentes, como el uso de terapias dirigidas a mutaciones presentes en las células tumorales.

Además, Gómez ha visitado el nuevo laboratorio de Diagnóstico de secuenciación masiva de nueva generación en Cáncer, donde se ha instalado la plataforma nCounter FLEX, que permite analizar múltiples biomarcadores de forma rápida y fiable.

Este equipo permite analizar de forma rápida y precisa múltiples biomarcadores clave en cáncer de mama, mejorando la clasificación molecular del tumor y ayudando a identificar qué pacientes pueden beneficiarse o no de tratamientos como la quimioterapia tras la cirugía. Su alta fiabilidad acelera la toma de decisiones terapéuticas y contribuye a una atención más personalizada y equitativa para todas las pacientes.

"Estos nuevos equipamientos sitúan a la Comunitat Valenciana entre las regiones líderes en diagnóstico molecular del cáncer y permiten ofrecer a los pacientes un acceso más rápido, equitativo y preciso a las pruebas avanzadas de genómica, siguiendo los máximos estándares de calidad", ha apostillado.