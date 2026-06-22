Noche de San Juan: Los farmacéuticos valencianos alertan sobre los riesgos de los kits antirresaca

Kit antirresaca - MICOF

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) ha alertado este lunes, ante la llegada de celebraciones multitudinarias como la noche de San Juan, sobre los riesgos asociados al uso de los denominados 'kits antirresaca', productos cuya popularidad "ha aumentado en los últimos años, especialmente entre la población joven y a través de las redes sociales".

Según ha señalado la organización colegial en un comunicado, estos kits se promocionan "como soluciones capaces de prevenir o reducir los efectos del consumo de alcohol mediante suplementos, vitaminas, bebidas con electrolitos o preparados herbales".

Sin embargo, desde el Micof advierten de que la evidencia científica disponible sobre su eficacia es "limitada" y que ninguno de estos productos "elimina los efectos tóxicos del alcohol ni protege al organismo frente a sus consecuencias".

Al respecto recalca que diversas instituciones sanitarias internacionales "recuerdan que no existe una cura para la resaca" y que el único método realmente eficaz para prevenirla es "moderar o evitar el consumo de alcohol".

Además, apunta que los síntomas asociados a la resaca son "complejos" y "obedecen a múltiples mecanismos fisiológicos", entre ellos, "la deshidratación, la alteración del sueño, la inflamación y la acumulación de acetaldehído, uno de los metabolismos generados durante el procesamiento del alcohol por el organismo".

En muchos casos, los 'kit antirresaca' incluyen productos de higiene y cosmética e, incluso, caramelos o chicles. El "principal problema" surge cuando estos se acompañan del consumo de medicamentos como omeprazol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o paracetamol tras haber ingerido cantidades elevadas de alcohol.

Los farmacéuticos subrayan que mezclar alcohol con determinados medicamentos puede aumentar el riesgo de efectos adversos. Por ejemplo, el consumo simultáneo de alcohol y paracetamol puede incrementar el riesgo de toxicidad hepática, mientras que el ibuprofeno o el ácido acetilsalicílico "pueden agravar la irritación gastrointestinal y favorecer hemorragias digestivas, especialmente tras un consumo excesivo de alcohol".

Desde el Colegio se advierte de que estos productos pueden generar una "falsa sensación de protección frente al alcohol y favorecer conductas de mayor riesgo". "La percepción errónea de estar protegido puede llevar a consumir mayores cantidades de alcohol o a minimizar sus efectos sobre la capacidad de reacción, la coordinación y la toma de decisiones", ha alertado.

Los farmacéuticos recuerdan además que ningún suplemento acelera la eliminación del alcohol del organismo ni reduce por completo sus riesgos para la salud. El hígado metaboliza el alcohol a un ritmo relativamente "constante" que no puede acelerarse "mediante vitaminas, complementos alimenticios o remedios populares".

RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANÍA

El Micof recomienda a la ciudadanía "desconfiar" de los productos que prometen curar o prevenir la resaca y "priorizar" estrategias respaldadas por la evidencia científica. Por este motivo, antes de tomar suplementos o medicamentos para aliviar los síntomas de la resaca, señala que es "conveniente acudir al farmacéutico para resolver las dudas y recibir información rigurosa, segura y adaptada a las circunstancias personales".