No todas las conjuntivitis requieren el mismo tratamiento: así es para cada caso

Especialista recuerda que no todas las conjuntivitis requieren el mismo tratamiento - MIRANZA

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director médico de Miranza Clínica Muiños de Santa Cruz de Tenerife, el doctor José Alberto Muiños, ha recordado que existen diferentes tipos de conjuntivitis cuyo origen "determina el tratamiento", y es que "no todas las conjuntivitis requieren lo mismo".

"No todas las conjuntivitis son iguales y diferenciarlas es clave para evitar complicaciones y aplicar el tratamiento adecuado", ha destacado con motivo de la llegada de la primavera y el aumento de alérgenos como el polen, momento en el que los casos de picor ocular, lagrimeo y enrojecimiento se vuelven más frecuentes.

En este sentido, desde el grupo de salud ocular Miranza han explicado que, aunque muchas personas atribuyen estas circunstancias a molestias leves propias de la época, estos síntomas pueden ser indicativos de una conjuntivitis, una afección ocular común, pero no por ello sin importancia.

En esta época es común la conjuntivitis alérgica, que está relacionada con pólenes, ácaros del polvo o pelo de animales, entre otros alérgenos. Además, existe una forma específica de esta debida a la reacción del organismo al material de las lentes de contacto, la conjuntivitis papilar, que suele aparecer unos meses después de llevar lentillas y puede llegar a amenazar la visión si no se pone solución a tiempo.

Junto a estas se encuentra la conjuntivitis irritativa, que está asociada a sustancias como el cloro de la piscina, el maquillaje y contaminantes del aire. También se halla la infecciosa, que está causada por bacterias o virus, pudiendo presentar secreción.

USO INCORRECTO DE LENTES DE CONTACTO

Abundando en el uso incorrecto de lentes de contacto, que es uno de los factores que favorece la aparición de la conjuntivitis, Muiños ha declarado que las lentillas "son un cuerpo extraño que necesita la humedad del ojo". "El calor o el aire acondicionado favorecen la sequedad, lo que tiende a irritar el globo ocular", ha explicado.

"El enemigo total de las lentes de contacto es el agua", ha continuado, para añadir que "nunca deben limpiarse con ella, solo con suero fisiológico". El uso prolongado de productos de mantenimiento podría, a largo plazo, favorecer la aparición de conjuntivitis alérgicas, por lo que ha recomendado optar por lentes de uso diario siempre que sea posible.

Por otra parte, y destacando que no todas las conjuntivitis son graves, ha insistido en no restar importancia a los síntomas ni retrasar la consulta médica si estos empeoran. "El problema no es solo la conjuntivitis alérgica", ha subrayado, tras lo que ha indicado que, "si no se actúa a tiempo, pueden aparecer infecciones o incluso úlceras corneales".

Al respecto, este especialista ha aseverado que estas complicaciones llegan a provocar cicatrices en la córnea, lo que se conoce como leucoma, y afectar de forma significativa a la agudeza visual. Por ello, aboga por identificar señales de alerta, como la aparición de secreción blanquecina o amarillenta y el enrojecimiento persistente en el ojo.

"Ante cualquiera de estos signos, es fundamental acudir a un profesional, para evitar el desarrollo de una infección o de un problema más serio", ha manifestado, al tiempo que se debe optar por mantener una adecuada higiene, especialmente en usuarios de lentes de contacto, y seguir las recomendaciones de los especialistas.

De cualquier forma, en los casos leves de conjuntivitis suelen ser suficientes medidas como compresas frías y lágrimas artificiales para aliviar los síntomas. En situaciones más graves se requieren colirios específicos o tratamientos antiinflamatorios, siempre bajo supervisión médica.