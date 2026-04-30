No es solo la obesidad: por qué algunos cánceres avanzan más deprisa en menores de 50 años, según datos de Inglaterra

Archivo - Útero, ovarios. Concepto de salud de la mujer, ginecología y sistema reproductivo - ELENA NECHAEVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los casos de varios tipos de cáncer están aumentando en Inglaterra tanto entre adultos jóvenes como mayores, pero las tasas de cáncer de intestino y de ovario solo están aumentando entre los adultos jóvenes (menores de 50 años), según una investigación del Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) de Reino Unido, publicada en la revista de acceso abierto 'BMJ Oncology'.

Los hallazgos indican que otros tipos de cáncer también están aumentando más rápidamente en los adultos jóvenes que en los adultos mayores. Si bien el exceso de peso es un factor clave, es poco probable que explique por completo estos patrones, afirman los investigadores.

El aumento de la incidencia de varios tipos de cáncer entre los menores de 50 años no es exclusivo de Inglaterra, pero no está claro si los cambios en los factores de riesgo conductuales podrían explicar estas tendencias, destacan los investigadores.

Para averiguarlo, los investigadores analizaron las tendencias de incidencia del cáncer en Inglaterra a partir del Servicio Nacional de Registro de Enfermedades para el período 2001-2019, comparando los patrones por sexo en dos grupos de edad: personas de 20 a 49 años y mayores de 50 años para más de 20 tipos diferentes de cáncer.

Utilizaron encuestas nacionales de salud para analizar las tendencias en factores de riesgo establecidos: tabaquismo; consumo de alcohol; dieta (alto consumo de carne roja/procesada, bajo consumo de fibra); exceso de peso (IMC); e inactividad física para cuantificar cualquier cambio por edad y sexo y estimar la proporción de cánceres atribuibles a factores de riesgo específicos.

El análisis de los datos mostró que los nuevos casos de 16 de los 22 tipos de cáncer en mujeres jóvenes, y de 11 de los 21 tipos de cáncer en hombres jóvenes, aumentaron significativamente en Inglaterra entre 2001 y 2019.

En concreto, se observó un aumento significativo de 11 tipos de cáncer con factores de riesgo conductuales conocidos entre los menores de 50 años. Estos fueron: cáncer de tiroides; mieloma múltiple; hígado; riñón; vesícula biliar; intestino; páncreas; endometrio; boca; mama; y ovario.

Las tasas de todos estos tipos de cáncer también aumentaron significativamente entre las personas mayores de 50 años, con las notables excepciones de los cánceres de intestino y de ovario.

Y cinco tipos de cáncer (endometrio, riñón, páncreas, mieloma múltiple y tiroides) aumentaron significativamente más rápido en mujeres jóvenes que en mujeres mayores, mientras que el mieloma múltiple aumentó más rápido en hombres jóvenes que en hombres mayores.

Con excepción del cáncer de boca, los 11 tipos de cáncer se asociaron con la obesidad. Además, 6 (hígado, intestino, boca, páncreas, riñón y ovario) también se vincularon con el tabaquismo; 4 (hígado, intestino, boca y mama) se asociaron con el consumo de alcohol; 3 (intestino, mama y endometrio) se vincularon con la inactividad física; y 1 (intestino) se asoció con factores dietéticos.

Sin embargo, con la excepción del exceso de peso, las tendencias en estos factores de riesgo durante las últimas una o dos décadas se han mantenido estables o han mejorado en los adultos jóvenes, con las mayores reducciones, de alrededor del 7%, en el consumo de carne roja.

El consumo diario promedio de carne roja disminuyó de 38 g en 2008 a 17 g en 2018 entre los hombres jóvenes, y de 22 g a 10 g entre las mujeres jóvenes. Además, el consumo promedio de carne procesada en las mujeres jóvenes fue la mitad que en los hombres jóvenes: 10 g frente a unos 20 g.

Si bien más del 90% de los adultos jóvenes no consumían suficiente fibra en 2018, su ingesta se mantuvo estable o mejoró ligeramente en ambos sexos entre 2009 y 2019. Estas tendencias fueron similares en los adultos mayores.

Los factores de riesgo conductuales ya establecidos representaron una parte sustancial de los casos de cáncer. En 2019, estos contribuyeron al 68%-65% de los cánceres de boca en hombres jóvenes y mayores, respectivamente; al 42%-48% de los cánceres de hígado; al 49%-53% de los cánceres de intestino; al 29%-33% de los cánceres de riñón y al 36%-34% de los cánceres de páncreas.

Entre las mujeres, representaron entre el 52% y el 45% de los cánceres de boca; entre el 35% y el 42% de los cánceres de endometrio; entre el 44% y el 46% de los cánceres de hígado; entre el 38% y el 42% de los cánceres de intestino; entre el 33% y el 37% de los cánceres de riñón; entre el 31% y el 28% de los cánceres de páncreas; y entre el 19% y el 24% de los cánceres de vesícula biliar.

El exceso de peso fue el factor de riesgo asociado a la mayoría de los cánceres en 2019, con porcentajes que oscilaron entre el 5% para el cáncer de ovario y el 37% para el cáncer de endometrio.

"Estos patrones sugieren que, si bien es probable que existan factores de riesgo similares en todas las edades, algunos tipos de cáncer pueden tener exposiciones, susceptibilidades o diferencias en las prácticas de detección y diagnóstico específicas de cada edad", escriben los investigadores.

Se trata de un análisis de datos observacionales y, como tal, no puede establecer relaciones de causa y efecto. Los investigadores reconocen que no existían datos nacionales consistentes a largo plazo sobre varios factores de riesgo y que su análisis se limitó a Inglaterra y no al Reino Unido.

Los resultados también se basaron en la suposición de un período de latencia de 10 años entre la exposición y la incidencia de cáncer. "El aumento observado en la incidencia de cáncer, a pesar de la disminución de varios factores de riesgo conductuales, puede reflejar el efecto combinado de múltiples influencias que operan en diferentes direcciones. Otros factores contribuyentes no evaluados aquí, como los antecedentes reproductivos, los factores de riesgo prenatales o en la primera infancia y los cambios en las prácticas de diagnóstico y detección del cáncer, también pueden influir", explican.

"Si bien el sobrepeso y la obesidad están relacionados con 10 de los 11 tipos de cáncer evaluados y representan una proporción sustancial de los casos de cáncer, tanto las tasas de incidencia atribuibles al IMC como las no atribuibles al IMC han aumentado (aunque estas últimas más lentamente) lo que sugiere la existencia de otros factores contribuyentes", añaden los expertos.

Se han barajado otros factores de riesgo como posibles causantes del aumento de casos entre los adultos jóvenes, entre ellos los alimentos ultraprocesados, la obesidad infantil, la inactividad física/el sedentarismo, el uso de antibióticos, las bebidas azucaradas y la contaminación atmosférica.

"Si bien estos factores son comunes en Inglaterra, la mayoría ha mostrado tendencias estables o decrecientes en la última década", aunque otro factor que se ha sugerido como contribuyente (un microbioma intestinal desordenado) merece una investigación más profunda, señalan.

También es necesario tener perspectiva, sugieren. "Si bien el aumento de casos de cáncer en adultos jóvenes es preocupante, la carga absoluta sigue siendo mucho mayor en adultos mayores, lo que subraya la importancia clínica y para la salud pública de estudiar los factores de riesgo en todas las edades", concluyen los autores.