No solo por mala postura o estrés: cada punto de IMC o 5 kilos de más aumenta un 7% el riesgo de dolor lumbar

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dolor lumbar es una afección prevalente asociada con discapacidad, pérdida de empleo y carga económica para la atención médica. Entre los factores de riesgo importantes se incluyen la falta de sueño, el estrés físico y psicológico, la inactividad, la edad avanzada y el tabaquismo. La contribución de un mayor peso e índice de masa corporal (IMC) al riesgo de dolor lumbar es menos clara. Muchos estudios clínicos previos han sido pequeños (menos de 1.000 pacientes) o en grupos específicos de pacientes, como hombres jóvenes o pacientes que acuden a una clínica especializada en dolor, lo que hace que los resultados sean más específicos para estas poblaciones.

Un nuevo estudio de la Facultad de Medicina Chobanian y Avedisian de la Universidad de Boston (Estados Unidos) ha demostrado que las personas con sobrepeso u obesidad tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar dolor lumbar en comparación con aquellas con un IMC normal.

El dolor lumbar es una de las patologías más comunes en las consultas médicas. Si bien los medicamentos, la fisioterapia y otros tratamientos pueden ayudar, corregir factores de riesgo, como el tabaquismo o la falta de condición física, también ayuda a tratar el dolor lumbar.

El nuevo estudio, publicado en línea en la revista 'Pain Medicine', sugiere que controlar el peso y mantener un IMC bajo, dentro de un rango saludable, también puede ser beneficioso para los síntomas del dolor lumbar, apunta el autor del trabajo, el doctor Michael D. Perloff, profesor adjunto de neurología de la facultad.

ESTUDIO EN 110.000 PACIENTES

Mediante análisis informático, los investigadores revisaron los historiales médicos de más de 110.000 pacientes, mayores de 18 años, que habían acudido a un hospital universitario urbano para recibir atención ambulatoria durante un año. Se registraron datos demográficos de los pacientes, como edad, sexo al nacer, altura, peso, IMC y si se había quejado de dolor lumbar en la consulta.

Los investigadores descubrieron que la prevalencia de pacientes que reportaban dolor lumbar aumentaba con el peso, desde un peso saludable bajo o un IMC de 18 (o 40 kg) hasta un peso obeso de 35 (o 109 kg). Para IMC superiores a 35, la prevalencia de dolor lumbar no continuó aumentando, sino que se mantuvo estable. Para el rango de IMC de 18 a 35, los investigadores descubrieron que por cada unidad de IMC incrementada (o 4,5 kg), la prevalencia de dolor lumbar aumentaba un 7 %.

Si bien no todas las personas con un IMC alto experimentarán dolor de espalda, los investigadores documentaron un mayor riesgo de que se presente. "Nuestro estudio sugiere firmemente que mantener un peso o IMC saludable probablemente ayude a prevenir el dolor lumbar", añade Perloff, quien también es director de medicina del dolor en el Centro Médico de Boston.