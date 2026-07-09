No es solo estar sentado: el hábito diario que aumenta un 9% el riesgo de morir por cáncer

Archivo - Cruzar las piernas. Oficina, espera - VIOLETASTOIMENOVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pasar muchas horas sentado se ha convertido en la norma para millones de personas, especialmente en trabajos de oficina o frente a pantallas. Un nuevo estudio sugiere que no solo importa cuánto tiempo estamos sentados, sino también cómo lo hacemos: si en bloques largos e ininterrumpidos o con pausas y movimiento ligero entre medias.

Cada hora adicional de comportamiento sedentario prolongado e ininterrumpido en el día de una persona se asocia con un riesgo un 9% mayor de muerte por cáncer, según un estudio de la Universidad de Glasgow (Reino Unido). El trabajo se publica en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine' por Frederick Ho de la Universidad de Glasgow y sus colaboradores.

NO ES SOLO “CUÁNTO” TE SIENTAS, SINO DURANTE CUÁNTO RATO SEGUIDO

Estudios previos han demostrado que pasar más tiempo en comportamientos sedentarios, como estar sentado, reclinado o acostado mientras se está despierto, se asocia con peores resultados de salud. Sin embargo, la mayoría de las guías sobre comportamiento sedentario se centran en el tiempo total que se pasa sentado, en lugar de si ese tiempo se acumula en muchos intervalos cortos o en menos intervalos prolongados.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 91.292 participantes del Biobanco del Reino Unido que habían usado monitores de actividad durante 7 días y a quienes se les dio seguimiento durante una mediana de 12,38 años. La actividad se clasificó como sedentaria prolongada (períodos de al menos 30 minutos con al menos el 90% del tiempo en posición sedentaria), comportamiento sedentario interrumpido (que duró menos de 30 minutos o se interrumpió con más del 10% de tiempo no sedentario) o diferentes grados de actividad física.

CADA HORA EXTRA DE SEDENTARISMO PROLONGADO SE ASOCIA CON MÁS CÁNCER

El sedentarismo prolongado se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por cáncer, incidencia general de cáncer, cánceres relacionados con la obesidad (como cáncer de esófago, hígado, riñón, páncreas, colorrectal, mama, ovario y tiroides) y cánceres relacionados con la diabetes tipo 2.

La interrupción del sedentarismo mostró el patrón opuesto, asociándose con un menor riesgo en todos los resultados. Reemplazar una hora diaria de sedentarismo prolongado con actividad física ligera se asoció con un riesgo un 12% menor de muerte por cáncer.

Al tratarse de un estudio de cohorte única realizado con voluntarios del Biobanco del Reino Unido, quienes presentan el sesgo propio de la participación en programas de salud y mayores niveles de actividad física que la población general del Reino Unido, los resultados podrían no ser generalizables ni demostrar causalidad. Además, los investigadores carecían de datos sobre el contexto del comportamiento sedentario, como por ejemplo si se producía durante el trabajo o al conducir.

"Nuestros hallazgos sugieren que los efectos del sedentarismo en la salud pueden depender no solo del tiempo total de sedentarismo, sino también de si ese tiempo se acumula en periodos prolongados o se interrumpe con actividad física", detallan los autores.

Este patrón es biológicamente plausible: estudios experimentales han demostrado que interrumpir periodos prolongados de sedentarismo con breves periodos de actividad puede mejorar las respuestas metabólicas en comparación con permanecer sentado sin interrupciones.

"Las directrices sanitarias actuales se centran principalmente en el ejercicio moderado o vigoroso, pero nuestros hallazgos demuestran que no se debe ignorar el movimiento ligero. En adelante, los ensayos clínicos nos ayudarán a ir más allá de las recomendaciones generales y a desarrollar estrategias personalizadas para reducir el tiempo que pasamos sentados".