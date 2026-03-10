No es 'solo' estar un poco triste: así puede una depresión leve ir borrando tu memoria con los años

Archivo - Hombre triste sentado en la cama. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Si bien los neurocientíficos solían considerar el envejecimiento cognitivo como una única línea de tendencia, ahora se dan cuenta de que las grandes diferencias individuales requieren un enfoque más predictivo y personalizado.

A medida que descubren más factores que afectan la cognición a lo largo del tiempo, se dan cuenta de que modelar el envejecimiento cerebral requiere datos más diversos que los que se recopilan tradicionalmente.

UN MISMO CEREBRO, MUCHAS FORMAS DE ENVEJECER

Según defienden expertos de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) en la reunión anual de la Sociedad de Neurociencia Cognitiva (CNS) celebrada en Vancouver (Canadá), el modelado del envejecimiento cerebral y la resiliencia a lo largo de la vida revela nuevos factores individuales.

"Debemos comprender que el envejecimiento es tanto un proceso biológico como social", afirma Randy McIntosh, de la Universidad Simon Fraser (Canadá), quien preside un simposio sobre resiliencia cerebral en la reunión anual de la Sociedad de Neurociencia Cognitiva (CNS).

"Esto significa que no existe una sola molécula ni una sola proteína que sea un biomarcador del envejecimiento cerebral saludable; habrá una combinación de factores. Captar esa intersección entre lo que ocurre en nuestro cerebro y lo que sucede en nuestro entorno y cultura es difícil, pero también representa una oportunidad emocionante, especialmente en la era del aprendizaje automático", señala.

De hecho, tal y como se defiende en la conferencia CNS en Vancouver, Columbia Británica, los investigadores ahora están mirando más allá del escáner fMRI para incorporar una amplia gama de datos en sus estudios de la cognición a lo largo de la vida, desde el sueño y la salud vascular hasta la religiosidad y el estilo de vida.

Al mismo tiempo, también están ampliando sus estudios, optando por muestras más representativas de la población, así como las condiciones en las que evalúan la salud cerebral, pasando de tareas de laboratorio exclusivamente controladas a entornos más naturales, como ver películas. Nuevos datos muestran cómo, por ejemplo, incluso niveles bajos de depresión pueden influir en el deterioro cognitivo.

En conjunto, estos esfuerzos están creando una imagen más amplia del cerebro envejecido, que no sólo puede ayudar a informar el diagnóstico y el tratamiento de trastornos clínicos como la depresión, la demencia y la enfermedad de Alzheimer, sino que también puede ayudar a las personas sanas a optimizar mejor su cognición.

La neurocientífica cognitiva Audrey Duarte, de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) ha observado un cambio radical en el envejecimiento cognitivo en las últimas décadas. "Antes, considerábamos la edad como joven o mayor, pero al analizar nuestros datos, dos personas de 70 años podían presentar resultados increíblemente diferentes en las evaluaciones cognitivas, su salud general, las enfermedades relacionadas con la edad, etc.", asegura Duarte. "Y nuestros modelos de envejecimiento cognitivo simplemente no incorporaban las diferencias individuales".

Para Duarte y su equipo de la Universidad de Texas en Austin, este cambio ha implicado mirar más allá de los factores genéticos que contribuyen al envejecimiento para comprender algunos de los factores más flexibles, aspectos que las personas pueden cambiar o hacer a cualquier edad para contribuir a la resiliencia cerebral con el tiempo. Es importante destacar que su equipo también busca ampliar la base de datos de quienes recopilan datos, con un amplio estudio multicéntrico de unos 330 participantes, de entre 18 y 75 años, de diversos orígenes raciales y étnicos.

CUANDO UNA DEPRESIÓN “MÍNIMA” EMPIEZA A TOCAR TU MEMORIA

En el segundo año de este proyecto de cinco años, el equipo de Duarte ya está descubriendo nuevos conocimientos sobre el envejecimiento cerebral. Como presenta en CNS, nuevos hallazgos inéditos muestran que incluso niveles mínimos de depresión pueden provocar disfunción ejecutiva, la cual subyace al deterioro de la memoria a medida que las personas envejecen. Están descubriendo que este efecto puede verse exacerbado en las personas negras y mexicoamericanas, quienes, según la evidencia, experimentan mayores niveles de depresión y prevalencia de la enfermedad de Alzheimer que las personas blancas no hispanas.

En un trabajo de la investigadora postdoctoral de Duarte, Sarah Henderson, que también se presenta en el CNS, se han analizado los mecanismos por los cuales se producen los déficits de memoria relacionados con la depresión. Al vincular los síntomas de depresión reportados en su cohorte de investigación con una serie de tareas de memoria que los participantes realizaron en un escáner de resonancia magnética funcional, los investigadores descubrieron que una capacidad reducida para combatir la interferencia de información contraria contribuye al deterioro de la memoria relacionado con la depresión.

RELIGIÓN, APOYO Y SUEÑO: LAS SORPRESAS DE UN CEREBRO MÁS RESISTENTE

Otros hallazgos del trabajo de Duarte han revelado factores sociales, como la religiosidad, que parecen conferir resiliencia cognitiva durante el envejecimiento, y han revelado información sobre factores del estilo de vida como el sueño. Establecer estas conexiones ha requerido un esfuerzo sostenido en las comunidades locales para generar confianza con grupos que han estado subrepresentados en la investigación neurocientífica.

"Al escuchar a las personas hablar sobre sus experiencias con el envejecimiento y las de sus padres, hemos aprendido mucho sobre los factores de apoyo social y emocional, así como sobre los factores del estilo de vida que contribuyen al envejecimiento", apunta Duarte.

El objetivo general es vincular estos nuevos datos con las demandas de la función ejecutiva en el cerebro, para que los investigadores puedan comprender cómo el envejecimiento a lo largo de la vida difiere en función de los diferentes orígenes raciales, étnicos o sociales. "Nuestro objetivo es crear un árbol de decisiones que ayude a comprender todas estas diferencias individuales", concluye Duarte.