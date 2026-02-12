'No puedo dejar el móvil': el uso problemático de pantallas pone en jaque la salud mental de los adolescentes

Archivo - Chica mirando el móvil con semblante serio. - VALERIY_G/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) que siguió a adolescentes estadounidenses de 11 a 12 años muestra que el uso problemático de teléfonos móviles, redes sociales y videojuegos se asoció con mayores riesgos de problemas de salud mental, trastornos del sueño y conductas suicidas un año después.

El estudio aparece en el 'American Journal of Preventive Medicine', publicado por Elsevier. El trabajo revela que los vínculos entre el uso problemático de la pantalla y la salud mental son más fuertes que los informados anteriormente para el tiempo total frente a la pantalla y destaca los riesgos del uso adictivo.

El uso de la pantalla aumenta rápidamente durante la adolescencia temprana, que también es una ventana crítica cuando los desafíos de salud mental, los problemas de sueño y el uso de sustancias a menudo comienzan a surgir. Se estima que el 49,5% de los adolescentes en los EEUU han experimentado una enfermedad mental.

Si bien gran parte de la investigación anterior se ha centrado en el tiempo total frente a la pantalla o en adolescentes mayores, esta investigación se centró en patrones problemáticos, similares a la adicción, del uso de la pantalla en la adolescencia temprana y si están asociados con resultados adversos para la salud posteriores.

El investigador principal, Jason M. Nagata, de la División de Medicina de Adolescentes y Adultos Jóvenes del Departamento de Pediatría de la Universidad de California en San Francisco, explica: "El uso problemático de las pantallas se produce cuando los niños no pueden controlar el tiempo que pasan en línea, incluso si lo intentan, y esto empieza a causarles estrés, conflictos o problemas en la escuela o en casa. También puede provocar sentimientos de abstinencia, como la necesidad de pasar más tiempo en línea para sentirse satisfecho, y recaídas repetidas, al igual que otras conductas adictivas".

LO QUE REVELA SEGUIR A MÁS DE 8.000 ADOLESCENTES

Los investigadores analizaron datos de más de 8.000 participantes del Estudio sobre el Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente (ABCD), el mayor estudio a largo plazo sobre el desarrollo cerebral y la salud infantil en EEUU, que siguió a jóvenes desde los 11 y 12 años hasta un año después.

El estudio descubrió que el uso problemático de teléfonos móviles y redes sociales se asociaba prospectivamente con puntuaciones más altas en los problemas depresivos, somáticos, de atención/déficit, negativista desafiante y de conducta; conductas suicidas; trastornos del sueño; e iniciación en el consumo de sustancias. El uso problemático de videojuegos se asoció con mayores índices de depresión, déficit de atención y negativismo desafiante; conductas suicidas; y trastornos del sueño.

En respuesta a las preocupaciones actuales sobre la salud mental juvenil y el rápido aumento del uso de medios digitales a edades más tempranas, los hallazgos de este estudio están destinados a dar forma a las futuras políticas de salud y la práctica clínica. Los resultados respaldan la necesidad de intervenciones específicamente adaptadas a los primeros adolescentes, ya que este es un período crítico durante el cual las vulnerabilidades psicológicas a menudo se manifiestan por primera vez.

"No todo el tiempo frente a la pantalla es perjudicial. El riesgo real surge cuando el uso se vuelve adictivo o problemático, cuando los niños no pueden parar, se sienten estresados si no lo usan o comienza a interrumpir el sueño, el estado de ánimo o la vida diaria", afirma el doctor Nagata.

"Nuestros hallazgos sugieren que tanto las plataformas digitales como las familias deberían considerar maneras de reducir las características adictivas de las aplicaciones y las redes sociales, ya que estos patrones de uso son modificables y pueden afectar la salud mental de los adolescentes", concluye.