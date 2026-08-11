"No hay que echar agua dulce, amoniaco o alcohol sobre una picadura de medusa"

Archivo - Alergóloga considera un error aplicar agua dulce y hielo directo a las picaduras de medusa - MAKSYM PONOMARENKO/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alergóloga del Hospital Ribera Virgen de la Caridad de Cartagena (Murcia), la doctora Tatiana Navarro, ha aclarado que verter agua dulce sobre las picaduras de medusa o aplicar hielo directo se encuentran entre "los errores más frecuentes" a la hora de abordar estas situaciones.

"El calor, la humedad y el aumento de las actividades al aire libre incrementan nuestra exposición a picaduras y lesiones que, aunque en la mayoría de los casos no revisten gravedad, no siempre tratamos correctamente", ha señalado, al tiempo que ha explicado que no se debe actuar igual ante cualquier picadura. "Cada una tiene un mecanismo distinto y, por tanto, requiere cuidados específicos", ha sostenido.

Al respecto, Navarro ha sostenido que "mientras que en las picaduras de mosquitos, avispas y abejas puede utilizarse frío local para aliviar el picor y la inflamación, ante la picadura del pez araña o medusas, se recomienda aplicar calor, ya que este neutraliza el veneno".

De este modo, ante el dolor provocado por estos últimos animales, apuesta por "salir del agua, no frotar la zona y lavarla con agua de mar, nunca con agua dulce, ya que esta puede activar las células urticantes que hayan quedado adheridas a la piel y provocar una liberación adicional de veneno". Por contra, rechaza emplear "alcohol, amoniaco u orina, así como frotar la zona con arena o una toalla, ya que irritan más la piel".

LA REACCIÓN AL CONTACTO CON EL PEZ ARAÑA ES TÓXICA

En cuanto a la picadura del pez araña, ha expuesto que "la reacción no es alérgica, sino tóxica, y suele producir un dolor inmediato y muy intenso". Ante la misma, es necesario "aplicar calor local entre 40 y 45 grados para inactivar el veneno, comprobar que no haya quedado ninguna espina clavada y vigilar posteriormente posibles signos de infección", ha explicado.

Tras señalar, en relación con picaduras como las de avispa, que "una inflamación importante alrededor de la picadura no significa necesariamente que la persona sea alérgica", ha subrayado que "la señal de alarma aparece cuando los síntomas dejan de estar localizados y afectan a otras partes del organismo". "La aparición de urticaria generalizada, angioedema, dificultad respiratoria, síntomas digestivos, mareo o síncope puede indicar una reacción sistémica y requiere atención médica urgente", ha aclarado.

Por último, y al objeto de prevenir las picaduras, esta especialista recomienda mantener tapadas las bebidas dulces y los alimentos, evitar perfumes intensos y movimientos bruscos ante avispas o abejas y revisar ropa y toallas antes de utilizarlas. En cuanto a las medusas, aconseja no tocarlas, aunque estén muertas, y utilizar escarpines en zonas donde pueda haber pez araña.