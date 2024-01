¿Por qué no hay que combinar fármacos para la disfunción eréctil con otros para el dolor en el pecho?

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5i), un fármaco para la disfunción eréctil que se vende con los nombres de 'Viagra', 'Levitra', 'Cialis' y otros, son un tratamiento médico común en hombres con enfermedades cardiovasculares (ECV). Sin embargo, un nuevo estudio sueco publicado en 'Journal of the American College of Cardiology' sugiere que los pacientes tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad con el tiempo cuando se recetan PDE5is y nitratos.

Tal y como han investigado desde el Colegio Americano de Cardiología (Estados Unidos) esta combinación entre medicamentos para la disfunción eréctil y para el dolor en el pecho puede aumentar el riesgo de mortalidad.

El estudio incluyó a 61.487 hombres con antecedentes de infarto de miocardio (IM) o intervención coronaria percutánea (ICP) que habían recibido dos recetas de nitrato en seis meses. La exposición se definió como haber recibido al menos dos recetas surtidas de cualquier medicamento iPDE5.

Entre estos hombres, 55.777 fueron tratados con nitratos y 5.710 fueron tratados tanto con nitratos como con iPDE5. La mediana del tiempo de seguimiento para toda la cohorte fue de 5,7 años en los usuarios de nitrato solo y de 3,4 años en los usuarios de nitrato con tratamiento con iPDE5. El grupo de nitrato más PDE5i era más joven, con 61,2 años, en comparación con 70,3 años en el grupo que solo usaba nitrato.

Los investigadores realizaron una regresión multivariable de riesgos proporcionales de Cox para estimar los índices de riesgo (HR) con intervalos de confianza (IC) del 95% para diversos resultados de salud, incluida la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y no cardiovascular, el infarto de miocardio (IM) y la insuficiencia cardíaca, revascularización cardíaca y eventos cardiovasculares mayores (MACE).

Los resultados del estudio indican que el uso combinado del tratamiento con PDE5i con nitratos se asocia con un mayor riesgo de todos los resultados de salud en comparación con aquellos que toman nitratos solos. En aquellos que tomaron tanto iPDE5 como nitratos, se produjeron pocos eventos 28 días después de dispensar los iPDE5, con tasas de incidencia más bajas que en los sujetos que tomaron nitratos, lo que indica que existe un riesgo inmediato bajo de un evento.

"Nuestro objetivo es subrayar la necesidad de una cuidadosa consideración centrada en el paciente antes de recetar medicamentos iPDE5 a hombres que reciben tratamiento con nitratos", explica Anders Peter Andersson, profesor asociado del Karolinska Institutet de Estocolmo (Suecia) y autor principal del estudio.

Las limitaciones del estudio incluyen la incapacidad de conocer el cumplimiento y los hábitos de medicación del paciente y la incapacidad de inferir la causalidad de la muerte a partir de los datos. Los investigadores evaluaron el uso mediante recetas surtidas, pero no sabían qué tan cumplidos eran los pacientes ni cuáles eran sus hábitos de medicación. Además, la población de pacientes incluía personas de alto riesgo que ya habían experimentado un infarto de miocardio o revascularización.

También se les recetaron nitratos al menos dos veces y, a pesar de las recomendaciones de las guías, también se les recetó iPDE5 al menos dos veces; por lo tanto, es posible que los resultados no sean totalmente generalizables a la población general. Se necesita más investigación para comprender completamente los efectos de la combinación de tratamientos.