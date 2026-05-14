No detectar la hipertensión cardiovascular a tiempo agrava el riesgo cardiovascular

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha alertado de que en España hay unos 5 millones de personas que tienen hipertensión arterial (HTA) sin saberlo y los especialistas han asegurado que es el factor de riesgo modificable que más agrava el desarrollo de enfermedad cardiovascular, la principal causa de mortalidad.

De hecho, su presencia y mal control se asocian al desarrollo de ictus, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal crónica, deterioro cognitivo, demencia, fibrilación auricular, aneurismas arteriales y retinopatía. En España, la HTA se relaciona con 46.000 muertes al año, lo que subraya la relevancia del "control de la presión arterial como medida coste-efectiva y para reducir la morbimortalidad".

En este sentido, los expertos han indicado que los retos actuales son mejorar el diagnóstico precoz, fomentar el autocuidado y el control domiciliario, ya que, sin diagnóstico ni tratamiento, la HTA produce "daño vascular progresivo e irreversible".

Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, que se celebra el 17 de mayo, la médico internista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Leonor, de Madrid, y vocal de hipertensión del Grupo de Trabajo de Riesgo Vascular de SEMI, Eva María Moya Mateo, ha precisado que la población debe tomar conciencia de la magnitud de este problema de salud pública y de que la enfermedad es asintomática.

Por ello, ha recordado que se recomienda medir la presión arterial al menos una vez al año, aunque se traten de adultos aparentemente sanos, para detectar casos no diagnosticados.

EL 40% DE LOS ADULTOS ESPAÑOLES TIENE HTA

En este contexto, el 40 por ciento de la población adulta tiene un diagnóstico de HTA. "A partir de los 40 años, una de cada tres personas es hipertensa; a partir de los 60, dos de cada tres; y, a partir de los 80, casi tres de cada tres. Además, el 45 por ciento de los hipertensos no están diagnosticados, por lo que hay unos cinco millones de adultos sin conciencia de enfermedad", ha avisado.

Asimismo, Moya Mateo ha añadido que la tendencia "no es tranquilizadora", ya que se prevé un aumento de estas cifras, debido al envejecimiento poblacional y la alta prevalencia de la diabetes, la obesidad, la apnea del sueño y el sedentarismo, relacionados.

Los especialistas, a su vez, han señalado que es una enfermedad crónica que, en la mayoría de los casos no tiene cura. No obstante, si se controla adecuadamente, se reduce el riesgo de padecer cualquiera de las enfermedades antedichas y el riesgo vascular global.

MEDICIÓN Y DIAGNÓSTICO

Desde la SEMI han recalcado que la presión arterial se debe controlar en todos los adultos. Hasta los 40 años aconsejan hacerlo de forma ocasional, y a partir de esa edad, anualmente. Si existen factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, la apnea del sueño, la enfermedad renal o antecedentes familiares se deben adelantar estos cribados. En mayores de 65 años, la vigilancia debe intensificarse.

Los expertos han recomendado la automedición domiciliaria (AMPA) como seguimiento, con controles periódicos, "idealmente mensuales una vez la presión arterial esté estable". Además, han recordado que se debe hacer con dispositivos validados, tras 5 minutos de reposo, en posición sentada con el brazo apoyado, sin ejercicio ni tabaco previos, en un ambiente tranquilo, sin hablar, realizando tres tomas separadas por 1-2 minutos y usando como válida, la media de las dos últimas.

El médico internista, en este sentido, tiene un "papel central en la HTA, ya que rara vez aparece de forma aislada y suele asociarse a otros factores de riesgo", como la obesidad, la diabetes o la dislipemia, o a enfermedad cardiovascular establecida (infarto, ictus o enfermedad arterial periférica), además de ser frecuente en pacientes con pluripatología o fragilidad. Su valor diferencial es la evaluación integral del riesgo vascular.

Las unidades de riesgo vascular permiten integrar herramientas como la MAPA, estratificar el riesgo cardiovascular y buscar activamente causas secundarias tratables; desempeñan un "papel clave" en el manejo de la HTA resistente, identificando factores o fármacos que dificultan el control tensional y coordinando el abordaje multidisciplinar con Cardiología, Nefrología, Endocrinología, Neurología y Atención Primaria.

Desde la SEMI impulsan estrategias de "mejora global" del manejo de la HTA mediante educación del paciente y la red colaborativa nacional, a través de la Red de Unidades de Riesgo Vascular (redRIVAS), orientada a formación, protocolos, registros e investigación multicéntrica en riesgo vascular y causas secundarias.