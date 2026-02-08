No es brainstorm ni estar encerrado en un despacho: dormir tiene la clave para tener grandes ideas

Archivo - Mujer durmiendo. - POVOZNIUK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

A veces, las mejores ideas no surgen en salas de reuniones ni frente a pizarras llenas de esquemas. Aparecen en momentos inesperados, cuando menos lo esperamos, y muchas veces sin que seamos conscientes de cómo llegaron. Pensar fuera de la rutina podría ser más sencillo de lo que crees.

CONSULTARLO CON LA ALMOHADA PUEDE SER LA SOLUCIÓN

Todos hemos escuchado que la mejor manera de resolver un problema es "consultándolo con la almohada". Resulta que este dicho puede ser más cierto de lo que se creía. Si bien abundan las historias de momentos eureka surgidos de los sueños, la evidencia científica ha permanecido esquiva debido al desafío de manipularlos sistemáticamente.

Un nuevo estudio realizado por neurocientíficos de la Universidad Northwestern (Estados Unidos) valida la posibilidad de influir en los sueños y ofrece un paso crucial para apoyar la teoría de que los sueños en la fase REM (la fase de movimiento ocular rápido del sueño en la que pueden ocurrir los sueños lúcidos) pueden ser especialmente propicios para ayudar a las personas a encontrar soluciones creativas a un problema.

Al presentar sonidos durante el sueño que recordaban a los participantes del estudio una experiencia previa al intentar resolver un rompecabezas específico, un método conocido como reactivación de la memoria dirigida (TMR), los científicos lograron animar a los participantes a soñar más sobre rompecabezas sin resolver seleccionados al azar.

Cabe destacar que los investigadores solo presentaron sonidos con verificación electrofisiológica simultánea de que los participantes estaban dormidos. Los resultados de 'Neuroscience of Consciousness'.

Descubrieron que el 75% de los participantes tuvo sueños que incluían fragmentos o ideas de los rompecabezas sin resolver. Además, los rompecabezas incorporados a los sueños se resolvieron con mayor frecuencia que los que no lo estaban (42% frente a 17%).

Sin embargo, este hallazgo por sí solo no proporciona evidencia concluyente de que soñar con un rompecabezas específico aumente la probabilidad de resolverlo al despertar. Otros factores, como la curiosidad por la solución de un rompecabezas en particular, podrían aumentar tanto el soñar como la resolución de problemas.

OBJETIVO: SABER CÓMO SE PUEDEN APROVECHAR LOS SUEÑOS

No obstante, la ingeniería de sueños con TMR supone un avance importante para comprender cómo se pueden aprovechar los sueños para aumentar la capacidad creativa para resolver problemas.

"Muchos problemas del mundo actual requieren soluciones creativas. Al aprender más sobre cómo nuestros cerebros pueden pensar creativamente, repensar y generar nuevas ideas, podríamos estar más cerca de resolver los problemas que queremos resolver, y la ingeniería del sueño podría ayudar", detalla el autor principal Ken Paller, profesor de Psicología James Padilla y director del programa de neurociencia cognitiva de la Facultad de Artes y Ciencias Weinberg de Northwestern.

Los investigadores reclutaron a 20 personas con experiencia en sueños lúcidos, el estado de ser conscientes de que están soñando. Al llegar al laboratorio, los participantes intentaron resolver una serie de acertijos en un tiempo límite de tres minutos por acertijo, cada uno con su propia banda sonora. Debido a la dificultad de encontrar las soluciones, la mayoría de los acertijos quedaron sin resolver. Posteriormente, el equipo de investigación realizó grabaciones polisomnográficas para medir la fisiología de los participantes mientras dormían durante la noche en el laboratorio.

Durante los periodos de sueño REM, los científicos presentaron pistas sonoras del 50% de los rompecabezas sin resolver, con el objetivo de reactivarlos selectivamente. Varios participantes realizaron señales acordadas antes de dormir, como una serie de olfateos, para indicar que habían escuchado las pistas presentadas y que estaban trabajando en los rompecabezas correspondientes en sus sueños.

Tras despertar, los participantes relataron a los investigadores sus sueños. Muchos sueños incluían fragmentos o ideas de los rompecabezas, pero en 12 de los 20 participantes, los sueños hacían referencia a los rompecabezas específicos que se activaban con pistas sonoras con mayor frecuencia que en aquellos que no las activaban. Posteriormente, estos individuos encontraron la solución correcta a los rompecabezas reactivados con mayor frecuencia que a los demás, lo que aumentó su capacidad de resolución de problemas del 20% al 40%, lo cual fue significativo.

La autora principal del estudio es Karen Konkoly, doctora en la Universidad Northwestern, insiste en que la mayor sorpresa del estudio fue el grado en que las señales influyeron en los sueños no lúcidos.

Incluso sin lucidez, una soñadora le pidió ayuda a un personaje onírico para resolver el rompecabezas que le estábamos indicando. A otra se le indicó el rompecabezas de los árboles y se despertó soñando que caminaba por un bosque. A otra soñadora se le indicó un rompecabezas sobre selvas y se despertó de un sueño en el que pescaba en la selva pensando en ese rompecabezas.

"Fueron ejemplos fascinantes de presenciar porque mostraron cómo los soñadores pueden seguir instrucciones y cómo los sueños pueden verse influenciados por sonidos durante el sueño, incluso sin lucidez", matiza Konkoly.

Los investigadores afirman que el siguiente paso es aplicar los métodos de reactivación de la memoria dirigida y sueños interactivos para estudiar otras funciones propuestas de los sueños, como la regulación emocional y el aprendizaje generalizado

"Espero que estos hallazgos nos ayuden a llegar a conclusiones más sólidas sobre las funciones de los sueños. Si los científicos pueden afirmar con certeza que los sueños son importantes para la resolución de problemas, la creatividad y la regulación emocional, es de esperar que la gente empiece a considerarlos una prioridad para la salud mental y el bienestar", apunta Konkoly.