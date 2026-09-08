El nivel de hemoglobina asociado a una menor mortalidad, según un estudio con más de 500.000 adultos

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los adultos con niveles de hemoglobina entre 1 y 3 g/dL por encima de los umbrales de anemia establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentan una menor mortalidad en comparación con aquellos cuyos niveles de hemoglobina se encontraban tanto por debajo como por encima de este rango, según hallazgos de la Universidad de Glasgow (Reino Unido).

Si bien estos hallazgos no justifican la actualización de los umbrales de anemia, sugieren que es necesario realizar más investigaciones sobre la anemia límite. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores evaluaron la asociación entre la concentración de hemoglobina y la mortalidad a largo plazo en 502.188 adultos inscritos en el Biobanco del Reino Unido. Compararon las concentraciones de hemoglobina con los umbrales de anemia específicos por sexo de la OMS y analizaron las muertes por cualquier causa, enfermedad cardiovascular y cáncer durante un seguimiento medio de 13,6 años.

Encontraron una relación en forma de U entre los niveles de hemoglobina y la mortalidad, con el menor riesgo en concentraciones de hemoglobina de 1 a 3 g/dL por encima de los umbrales de anemia actuales de la OMS.

Los autores concluyen que estos hallazgos pueden ayudar a los médicos a interpretar mejor los niveles de hemoglobina límite e identificar a las personas con mayor riesgo.

¿QUÉ ES LA HEMOGLOBINA?

La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo. Los niveles de hemoglobina se utilizan, entre otros parámetros, para detectar la anemia, aunque los valores considerados normales pueden variar en función del sexo y de otros factores.