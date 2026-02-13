Niños con dificultades en matemáticas: un cerebro que procesa los números de otra manera

Archivo - Niño en clase, pizarra, matemáticas. - IMGORTHAND/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

En una tarea matemática sencilla como indicar cuál de dos cantidades es mayor, los niños con dificultades de aprendizaje aciertan con la misma frecuencia que sus compañeros con buenas habilidades matemáticas, pero, en realidad, sus cerebros funcionan de forma diferente, según un nuevo estudio de Stanford Medicine (Estados Unidos). Las diferencias observadas arrojan luz sobre las causas de sus dificultades con las matemáticas.

Los hallazgos, que se publican en la revista 'Journal of Neuroscience', muestran que los niños con dificultades de aprendizaje matemático tienen menos probabilidades de resolver problemas a la velocidad adecuada o de disminuir la velocidad tras cometer errores, especialmente al trabajar con símbolos numéricos.

Sus escáneres cerebrales muestran diferentes niveles de actividad en los centros implicados en la función ejecutiva (similar al control del tráfico aéreo, que permite la atención concentrada) y la detección de errores.

Los descubrimientos apuntan a nuevas formas de ayudar a los niños con discapacidades de aprendizaje de matemáticas, aportan los investigadores. "Nuestros hallazgos sugieren que las intervenciones deben centrarse no solo en el sentido numérico básico, sino también en procesos metacognitivos, como la monitorización del rendimiento, expone el doctor Vinod Menon, profesor de la Facultad de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento.

"Necesitamos brindarles a estos niños retroalimentación y capacitación para desarrollar esas habilidades cognitivas", afirma.

Mientras les escaneaban el cerebro mediante imágenes por resonancia magnética funcional, los niños del estudio respondieron problemas planteados de dos maneras: compararon grupos de puntos de distintos tamaños y compararon números arábigos.

"Lo que descubrimos fue que los niños con discapacidad de aprendizaje matemático presentan dificultades específicas con los números simbólicos, y en particular con la actualización de su estrategia al trabajar con símbolos numéricos", agrega la coautora principal, la doctora Hyesang Chang, excientífica investigadora de Stanford Medicine. En otras palabras, los niños con discapacidad de aprendizaje matemático tienen menos probabilidades de adaptarse después de cometer errores.

El estudio se centró en niños de segundo y tercer grado. De los 87 niños cuyos datos se analizaron, 34 presentaron dificultades de aprendizaje en matemáticas, lo que significa que obtuvieron una puntuación igual o inferior al percentil 25 en una prueba estándar de fluidez matemática; los otros 53 niños obtuvieron puntuaciones más altas, lo que indica una capacidad típica de aprendizaje de matemáticas.

La discapacidad de aprendizaje de matemáticas puede definirse de diferentes maneras. El criterio utilizado en este estudio (obtener una puntuación inferior en una prueba estándar) es bastante amplio, lo cual fue intencional, según Menon, ya que ayuda a que los hallazgos sean aplicables a muchos niños con dificultades con las matemáticas. Algunas personas, entre el 3% y el 7% de la población, presentan una forma más estricta de discapacidad de aprendizaje de matemáticas, llamada discalculia, que incluye dificultades para comprender y comparar cantidades, aprender a contar, comprender los símbolos numéricos y aprender habilidades matemáticas como decir la hora.

Identificar tempranamente a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje de matemáticas y ofrecerles ayuda rápida y efectiva es importante para mantener su educación encaminada, según los investigadores. "Si no te va bien, pierdes el interés y la motivación, y puedes sentirte más ansioso al resolver problemas porque sientes que no se te da bien", declaran. "Es una serie de problemas que se acumulan; se convierte en un obstáculo para seguir aprendiendo".

Para el estudio, los investigadores eligieron la sencilla tarea de comparar dos cantidades porque querían evaluar las diferencias en los procesos cerebrales de los niños al trabajar con números, independientemente de las diferencias en su rendimiento matemático. Mientras estaban en el escáner de resonancia magnética, los niños veían pares de cantidades y pulsaban un botón para indicar cuál de cada par era mayor. Algunos problemas utilizaban puntos para mostrar las cantidades; otros, números arábigos. Los problemas se clasificaron como fáciles (aquellos con una gran diferencia entre los números, como 7 contra 2) o difíciles (separados por un solo número, como 6 contra 7).

Aunque los niños con y sin dificultades de aprendizaje de matemáticas tuvieron tasas similares de respuestas correctas, los datos de sus respuestas y escáneres cerebrales revelaron diferencias entre los dos grupos. Los investigadores desarrollaron un modelo computacional para evaluar factores como la cautela de los participantes al decidir qué número era mayor, tanto en problemas fáciles como difíciles, y la facilidad con la que detectaron sus propios errores y redujeron la velocidad o cambiaron de estrategia para el siguiente problema tras cometer uno. No se informó a los participantes si se habían equivocado.

En problemas con símbolos numéricos, los niños con habilidades matemáticas típicas disminuyeron la velocidad en las comparaciones más difíciles que en las fáciles, mientras que los niños con dificultades de aprendizaje matemático no modificaron tanto su estrategia. Aquellos con dificultades de aprendizaje matemático también fueron menos propensos a disminuir la velocidad o cambiar su comportamiento después de cometer un error que los niños con habilidades matemáticas típicas.

Sin embargo, en el caso de problemas presentados como grupos de puntos, los niños con discapacidad de aprendizaje de matemáticas en realidad eran más cautelosos después de cometer un error.

"Muchos de estos niños, a menos que su discapacidad sea grave, tienen una representación normal de cantidades no simbólicas, por lo que pueden distinguir cinco de diez puntos con bastante facilidad, pero cuando se les pide que razonen y manipulen símbolos numéricos, se vuelven deficientes", apuntan los investigadores.

Las exploraciones cerebrales revelaron patrones que coincidían con estos comportamientos. Al resolver problemas con símbolos numéricos, los niños con discapacidad de aprendizaje matemático presentaban menor actividad neuronal en la circunvolución frontal media, que desempeña un papel en la función ejecutiva y en el mantenimiento y la dirección de la atención, y en la corteza cingulada anterior, que detecta errores y contribuye a la toma de decisiones y al control de impulsos.

Los hallazgos podrían ayudar a los educadores a diseñar formas de ayudar a los estudiantes con dificultades a mejorar en matemáticas y otros tipos de resolución de problemas.

La investigación fue apoyada por subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencias y las Becas de Apoyo Postdoctoral del Instituto de Investigación de Salud Materna e Infantil de Stanford.