Aprender a nadar antes de los 5 años ayuda en su conocimiento del lenguaje

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigaciones demuestran que la natación ayuda a los niños no solo físicamente sino también en su desarrollo, según expertos de la Universidad de Canberra, Australia. Se trata de la conclusión de un importante estudio de cuatro años de duración, en el que participaron casi 7.000 encuestados y 177 niños evaluados individualmente, que sugiere que los niños que aprenden a nadar a una edad temprana no solo están más seguros en el agua y en mejor forma física, sino que también tienen más éxito académico y son más sociables que sus compañeros.

Este estudio ha sido analizado, explorado y ampliado por la investigadora Robyn Jorgensen, profesora emérita de la Universidad de Canberra, Australia, en su nuevo libro, 'Why Young Children Should Learn to Swim' (Por qué los niños pequeños deberían aprender a nadar)'.

El proyecto comenzó con una conversación entre el investigador Robyn Jorgensen y Laurie Lawrence, entrenador olímpico de natación que forma parte de los Salones de la Fama de la Natación de Australia y Estados Unidos. Lawrence opinaba que los niños que aprendían a nadar a temprana edad generalmente estaban mejor preparados para la escuela.

"No existía ninguna prueba formal que respaldara esta observación, pero era algo que Laurie sentía que él y muchos otros en la industria de la natación habían observado", explica Jorgensen.

Jorgensen y sus colaboradores decidieron verificar esta "intuición de la industria" mediante una investigación académica rigurosa, utilizando herramientas de evaluación reconocidas internacionalmente: las Escalas de Desarrollo Motor Peabody y las evaluaciones Woodcock-Johnson III, estandarizadas con respecto a los datos del censo nacional.

En cuanto a las medidas de alfabetización, aritmética y capacidad para seguir instrucciones, el estudio reveló que los niños pequeños menores de 5 años que participaban en actividades de natación, independientemente de su origen socioeconómico, podían estar entre 5 y 18 meses por delante de los hitos del desarrollo en alfabetización, aritmética y capacidad para seguir instrucciones, a un ritmo mucho mejor que la población infantil general de la misma edad.

Jorgensen insiste en que esto no significa que los niños pequeños que aprenden a nadar sean intrínsecamente más inteligentes; por el contrario, argumenta que las clases de natación desarrollan habilidades y aptitudes transferibles. Por ejemplo, un niño que cuenta patadas del uno al diez con un instructor, asimila la secuencia numérica y la correspondencia uno a uno, habilidades con un valor directo en el aula.

Si bien muchos padres inscriben a sus hijos en clases de natación por razones de seguridad, el detallado estudio de Jorgensen sugiere que los participantes obtienen ventajas cuantificables en el desarrollo cognitivo, las habilidades lingüísticas y la regulación emocional. "Es razonable afirmar que la natación prepara a los niños para la etapa escolar, especialmente para los primeros años y la transición a la escuela", explica Jorgensen.

El estudio sugiere que los gobiernos de todo el mundo ya gastan miles de millones tratando de cerrar las brechas de rendimiento en las escuelas.

"Este estudio demuestra que, incluso teniendo en cuenta el nivel socioeconómico, los niños que participan en clases de calidad obtienen mejores resultados que la población general. Sería lógico que el gobierno considerara invertir en la impartición o subvención de clases de natación para niños pequeños, destinadas a familias que de otro modo quedarían excluidas", explica Jorgensen.

"Invertir en clases de natación de calidad sería una decisión políticamente acertada. El costo de las clases puede ser bastante elevado, pero si se crearan políticas para ofrecer subsidios a los padres o para crear programas de natación para familias desfavorecidas, existe un gran potencial para aportar capital a estos grupos de estudiantes", finaliza.