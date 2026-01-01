Nicolás Olea: lo que los padres deben saber sobre plásticos y químicos en los juguetes antes de los Reyes Magos

Archivo - Navidad, Reyes Magos. Niña con muñeca regalo en Navidad - SOLSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 (EDIZIONES)

El año pasado, según informa el Parlamento Europeo, los juguetes fueron el segundo producto con más notificaciones en el sistema de alerta rápida de la UE para productos de consumo peligrosos (15%), y sólo superados por los cosméticos (36 %). En casi la mitad de las alertas, la principal causa de riesgo fueron los ingredientes químicos. Pero es que además, en 2023 la UE importó 6.500 millones de euros en juguetes, siendo el 80% procedentes de China.

Ante este escenario, a finales de noviembre de 2025, el Parlamento europeo acordó actualizar la directiva europea de 2009 de juguetes, en respuesta al aumento de las compras en línea (también a terceros países), y al uso de tecnologías digitales, tal y como indica esta institución.

Así, los Estados miembros, entre los que se encuentra España, y la industria disponen de un período transitorio de cuatro años y medio para aplicar las nuevas medidas (hasta principios de 2030).

Y es que, tal y como alerta Nicolás Olea en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, doctor en Medicina y catedrático emérito en la Universidad de Granada, así como miembro del CIBER de Epidemiología y Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III, y coordinador del Grupo Medioambiente y Endocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el peligro que entrañan los juguetes de los niños actualmente se encuentra en aquellos factores que la administración no controla.

Para que un juguete se venda dentro de la UE debe seguir las normas de seguridad marcadas en el reglamento europeo de seguridad de los juguetes, independientemente de si se fabrica o no fuera de la Unión; pero también deben llevar el sello 'CE', que significa que cumple con los estándares de seguridad europeos.

CUIDADO CON LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS JUGUETES

"Las administraciones sí controlan las pequeñas partes de los juguetes, el posible riesgo de asfixia que estos pueden conllevar, está muy bien en prevención clásica; pero se habla poco de la composición química de los juguetes y, por ejemplo, de si son sintéticos, textiles, o plásticos; materiales todos ellos sobre los que se hace un abuso enorme", mantiene el doctor Olea, referente en nuestro país en el estudio de disruptores endocrinos, y que precisamente acaba de publicar con Integral '80 recomendaciones para evitar los tóxicos'.

Este experto ve con buenos ojos el que haya visto la luz el nuevo reglamento europeo de juguetes, dado que "controla mucho el plástico y las características de los juguetes que vienen de China, y de otros países donde no hay tanto control en la producción de materiales".

Precisamente, la nueva actualización del reglamento europeo de juguetes refuerza la protección de la salud infantil al ampliar la lista de sustancias prohibidas. A las ya vetadas por su potencial cancerígeno, mutágeno o por afectar a la fertilidad, se suman ahora otros compuestos especialmente peligrosos para los niños, como los disruptores endocrinos -que pueden alterar el desarrollo hormonal-, sustancias que dañan el sistema respiratorio y productos químicos tóxicos para la piel y distintos órganos. El objetivo es claro: reducir al máximo la exposición de los menores a químicos nocivos en los juguetes que usan a diario.

EL CONTROL DE LOS PLÁSTICOS

Además, hasta ahora en la juguetería se usa una amplia variedad de plásticos como el policarbonato, o el polietileno, etc, según denuncia en esta entrevista con Europa Press Salud el doctor Nicolás Olea, y con los inconvenientes para la salud que esto acarrea gracias a los componentes tóxicos.

No obstante, la normativa actualizada también veta de forma expresa el uso intencionado de determinadas sustancias químicas especialmente controvertidas, como los compuestos perfluoroalquílicos y polifluoroalquílicos (PFAS) y los bisfenoles considerados más peligrosos.

A la vez, se restringe el empleo de fragancias alergénicas en los juguetes destinados a menores de tres años, así como en mordedores y en otros productos diseñados para llevarse a la boca, con el fin de reducir el riesgo de reacciones adversas en los más pequeños.

CONTROLES MÁS EXHAUSTIVOS

"La exposición infantil a estos compuestos debería ser más cuidada, sobre todo para los juguetes que vienen del extranjero. No obstante, ahora la UE con el nuevo reglamento ha propuesto la puesta en marcha de un pasaporte de seguridad obligatorio para que cualquier importación juguetera pase por los mismos controles que los juguetes que se fabrican en Europa", agrega este experto.

Así, antes de que un juguete llegue al mercado, los fabricantes estarán obligados a realizar una evaluación de seguridad exhaustiva que contemple todos los posibles riesgos: químicos, físicos, mecánicos, y eléctricos. En concreto, según marca la nueva norma europea, esta revisión deberá incluir aspectos como la inflamabilidad, la higiene, y la posible radioactividad de los materiales, además de tener en cuenta las vulnerabilidades propias de la infancia.

Pero también la normativa introduce la obligación de evaluar cuando proceda que los juguetes digitales no supongan un riesgo para la salud mental y el bienestar de los niños; algo totalmente novedoso en este campo.

RECOMENDACIONES PARA ESCOGER EL MEJOR JUGUETE

Con todo ello, Nicolás Olea recomienda que a la hora de escoger juguetes se intente huir al máximo de los de importación, y si se trata de textiles o de peluches estos se laven antes de usarlos o de dárselos al niño, porque es previsible que lleven muchos compuestos químicos o disruptores endocrinos dañinos para su salud y que antes hemos comentado.

"Es conveniente también el airear la habitación y no cargarla de peluches y de juguetes, sobre todo si son habitaciones de menores de corta edad, y airear esas habitaciones para que estén limpias de contaminantes, y de volátiles, tolerables para un adulto, pero no para niños de corta edad", avisa.

Siempre aconseja que estén fabricados por la UE, "porque los criterios de Europa son más estrictos que los de otros países", y con ello te asegurarás de que están libres de disruptores endocrinos; y se decanta también por lo que están fabricados a partir de materiales sencillos, sin PVC, sin ftalatos, sin bisfenol-A, sin PFAS. "Si sospechas de que el juguete que has comprado no está exento de contaminantes desempaquétalo horas antes de dárselo al niño y airéalo", agrega.

Eso sí, advierte de que ni el etiquetado, ni el precio, ni el lugar de compra, ayudan al comprador a saber qué es mejor o peor en este sentido porque "el etiquetado sigue siendo pobre", y no dice cuál es la procedencia. "Hay un asunto grave que debe resolver la UE y es una mejora en el etiquetado del juguete porque con más información sabremos qué escoger. Siempre escoger marcas buenas, compañías o productores con más experiencia, porque muchos, por sí mismos, ya han decidido eliminar determinados aditivos en los plásticos de los juguetes", mantiene Olea.