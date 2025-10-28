Neuropediatras alertan de que el ictus es una de las principales causas de mortalidad infantil

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coocordinadora del Grupo de Trabajo de Ictus Pediátrico de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), Ana Felipe Rucián, ha alertado de que el ictus es una de las diez primeras causas de mortalidad infantil, provocando además déficits motores o cognitivos en el 65 por ciento de los supervivientes.

Aunque no son tan frecuentes como en adultos, la especialista ha detallado que existen tres picos de edad de incidencia del ictus isquémico, como lo son lactantes menores de dos años (cardiopatías congénitas y sus intervenciones/procedimientos como etiología), los preescolares (infecciones como posible desencadenante) y los adolescentes (con otras enfermedades sistémicas complicadas con ictus), con etiologías y factores de riesgo muy diferentes a las del adulto.

Los ictus hemorrágicos son más frecuentes en niños con malformaciones vasculares cerebrales, con enfermedades hematológicas con riesgo de sangrado, o bien son consecuencia de tumores o de traumatismos.

Los principales síntomas de ictus en los menores son similares a los de los adultos, especialmente en aquellos más mayores, como la pérdida de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo, la alteración o la incapacidad para el habla, la pérdida de visión de un hemicampo visual, o alteración del nivel de consciencia.

"Cabe destacar que en los lactantes pueden ser frecuentes las crisis epilépticas de un lado del cuerpo o hemicuerpo", ha añadido la especialista.

Por otro lado, ha apuntado que uno de los principales problemas de los accidentes cerebrovasculares pediátricos es el retraso del diagnóstico como consecuencia de su "relativa infrecuencia", existiendo pocas guías de manejo y sin estar basadas en ensayos clínicos pediátricos.

"El retraso diagnóstico puede ser fruto de la variabilidad de manifestaciones clínicas con las que se presenta, y debido también a la poca conciencia en general de la existencia de esta patología en la edad pediátrica", ha remarcado Felipe.

Así, ha informado de que en la actualidad existen diferentes ensayos clínicos al respecto, uno de ellos multicéntrico europeo que cuenta con la participación española (PASTA Trial: High Dose Steroids in Children With Stroke), así como dos proyectos españoles de investigación en ictus pediátrico, como el multicéntrico de biomarcadores 'EBIIP-Estudio de Biomarcadores relacionados con la Inflamación en el daño cerebral tras ictus Isquémico Pediátrico', o como 'PReDICT-Pediatric stroke Rare Disorders Integrative Diagnosis and Treatment using Multi-Omics and Deep Learning', de genética del ictus.

Tras ello, la experta ha remarcado que el tratamiento precoz supone una ventaja a la hora de minimizar las secuelas, sobre todo si se realiza en las primeras horas tras el ictus.

"Las terapias de revascularización se pueden aplicar también en niños de manera segura, aunque es preciso aplicarlas en las primeras horas desde el inicio de los síntomas. En esta línea, la colaboración entre diferentes unidades y profesionales con experiencia en ictus en el niño y del paciente adulto toma una relevancia especial", ha manifestado.

En relación a ello, ha destacado la importancia del neuropediatra tanto en el diagnóstico como en el manejo inicial y a largo plazo del paciente, subrayando la importancia de la implementación de un Código Ictus específicamente pediátrico en todas las comunidades, ya que no todas lo tienen. Este código está presente en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, La Rioja, País Vasco, Andalucía y Extremadura, entre otras.

"El código ictus pediátrico garantiza una mejor atención a los niños con esta patología, asegurando un diagnóstico rápido, y un tratamiento precoz que mejore el pronóstico en el largo plazo de estos pacientes. Todo esto hace que sea necesario recordarlo en el día de hoy, ya que en el ictus pediátrico también 'tiempo es cerebro'", ha concluido Felipe.