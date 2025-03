Neuróloga destaca que la IA permitirá predecir la evolución de la esclerosis múltiple y frenarla

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La neuróloga e investigadora del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat) ha destacado los beneficios que aportará la inteligencia artificial (IA) en el abordaje de la esclerosis múltiple (EM), al permitir predecir la evolución de la enfermedad y crear algoritmos terapéuticos más precisos para frenar su progresión.

"Gracias al análisis avanzado de datos, podremos tomar decisiones más personalizadas para cada paciente. Ahora que conocemos su potencial, la IA es una herramienta imprescindible tanto en la investigación como en el seguimiento del abordaje de esta enfermedad", ha señalado en una mesa redonda sobre IA y EM organizada por Sanofi en el marco del Mobile World Congress (MWC 2025).

La presidenta de Esclerosis Múltiple España (EME), Ana Torredemer, ha enfatizado la mejora de la calidad de vida que pueden brindar la tecnología y la IA, pero ha hecho hincapié en que "no se debe olvidar que, detrás de cada decisión médica, también están la inteligencia natural, la empatía y la experiencia de los profesionales de la salud".

Por su parte, el 'R&D Data Science Team Leader' de Sanofi, Albert Pla Planas, ha comentado que la IA es una "herramienta esencial" en la investigación biomédica, ya que permite analizar grandes volúmenes de datos, acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y personalizar los tratamientos. "Su impacto en la innovación es clave y no debemos desaprovechar su potencial", ha aseverado.

JAQUEMATE: GANEMOS LA PARTIDA A LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Esta mesa redonda ha sido parte del evento 'JaquEMate: Ciencia y tecnología en la partida contra la Esclerosis Múltiple', que ha reunido a neurólogos, expertos en IA y asociaciones de pacientes para concienciar sobre la importancia de la planificación estratégica y la anticipación para abordar la progresión de la esclerosis múltiple.

La iniciativa se enmarca en la campaña 'JaquEMate: Ganemos la partida a la Esclerosis Múltiple', una iniciativa de Sanofi que emplea el ajedrez como analogía para ilustrar los desafíos de la enfermedad de las mil caras. Al igual que una partida de ajedrez, la esclerosis múltiple plantea desafíos complejos e impredecibles, que requieren actuar de manera anticipada y con una visión a largo plazo.

La sesión inaugural ha contado con la participación del informático y ajedrecista Miguel Illescas, quien ha demostrado a través de una partida en vivo los paralelismos entre la estrategia del ajedrez y la gestión de la esclerosis múltiple.

"La esclerosis múltiple no trae un manual de instrucciones; es un desafío que, como en el ajedrez, exige estrategia, visión a largo plazo y la capacidad de adaptarse a lo inesperado. Cada movimiento cuenta, y cada persona con EM juega su propia partida, única e irrepetible. No hay dos partidas iguales, de la misma manera que no hay dos formas idénticas de vivir esta enfermedad. Por eso, la planificación y la adaptación no solo son esenciales en el tablero, sino también en la vida de quienes conviven con la EM", ha detallado.