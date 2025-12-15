Neuroblastoma infantil: la prometedora terapia que podría mejorar la vida de niños con cáncer resistente

Archivo - Hospital, niño enfermo - THEPOO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los niños con una forma rara de cáncer llamada neuroblastoma que no ha respondido al tratamiento inicial o que ha recaído podrían beneficiarse al agregar un tratamiento con anticuerpos a la quimioterapia habitual, según nuevos resultados de un ensayo clínico de la Universidad de Southampton (Reino Unido).

Los resultados del ensayo BEACON de fase 2, realizado por un consorcio internacional de investigadores, coordinado por la Unidad de Ensayos Clínicos de Cancer Research UK de la Universidad de Birmingham, publicados en la revista 'Journal of Clinical Oncology,' revelaron que, en niños con un tipo de cáncer de alto riesgo llamado neuroblastoma, el uso de un tratamiento con anticuerpos monoclonales llamado dinutuximab beta (dB) junto con el tratamiento habitual redujo el tamaño de los tumores tras seis ciclos de tratamiento.

Los niños que recibieron dB además de la quimioterapia habitual mejoraron significativamente la tasa de mejor respuesta objetiva (ORR), que es una medida que representa el porcentaje de pacientes que experimentan una desaparición completa o una reducción parcial de las células cancerosas.

Mientras que el tratamiento habitual tuvo una tasa del 18,2% de pacientes cuyo cáncer se redujo o desapareció, la adición de dB también mejoró la tasa al 30,2%. Además, los pacientes tuvieron un tiempo promedio sin progresión del cáncer de 11 meses y una supervivenciageneral de casi 26 meses en el grupo experimental, en comparación con los aproximadamente cuatro (4) meses sin progresión y 17 meses de supervivencia general con el tratamiento habitual.

La profesora Juliet Gray, de la Universidad de Southampton y el Hospital Universitario de Southampton, y autora correspondiente del estudio, destaca: "Estos resultados son realmente alentadores, y contribuirán al desarrollo de mejores tratamientos para niños con neuroblastoma. Seguimos investigando la combinación de dinutuximab beta con quimioterapia, denominada quimioinmunoterapia, en el ensayo BEACON-2. Este ensayo ya está abierto en muchos centros del Reino Unido y tiene como objetivo mejorar la quimioinmunoterapia para que más niños puedan beneficiarse".

QUÉ SIGUE EN LA INVESTIGACIÓN Y LOS ENSAYOS FUTUROS

El profesor Amos Burke, director de la Unidad de Ensayos Clínicos de Cancer Research UK en la Universidad de Birmingham, agrega: ·El neuroblastoma que reaparece o no responde al tratamiento de primera línea conlleva actualmente malos resultados para los niños que, lamentablemente, padecen esta enfermedad. Estos resultados son muy importantes y podrían mejorar las probabilidades y la experiencia de estos niños. En la Universidad de Birmingham, seguimos centrados en probar los tratamientos del futuro para los niños que más los necesitan".

El neuroblastoma afecta principalmente a niños menores de 5 años y alrededor de 100 niños entre las edades de 0 y 14 años son diagnosticados con neuroblastoma cada año en el Reino Unido. Este cáncer se origina en células nerviosas inmaduras, generalmente en el abdomen de niños pequeños, y se desarrolla en pequeños tumores que pueden percibirse como un bulto en el abdomen. El neuroblastoma se propaga a otras partes del cuerpo en aproximadamente la mitad de los niños, incluyendo los huesos, la piel y el hígado.

El ensayo BEACON reclutó a 65 pacientes con una edad promedio de cuatro (4) años, de los cuales 28 tenían neuroblastoma refractario (que no respondía al tratamiento de primera línea) y 37 pacientes tenían neuroblastoma recurrente (cuando el cáncer regresa).

Además de medir la mejor respuesta objetiva y los tiempos de supervivencia, el consorcio BEACON también midió la neurotoxicidad de los grupos de tratamiento. En el grupo de pacientes con dB, aproximadamente un tercio experimentó síntomas de menor gravedad, como somnolencia, a causa del tratamiento, en comparación con el 9% en el grupo activo. Se observaron niveles bajos de síntomas de grado 3 más graves en el grupo de dB (2,3%), comparables al tratamiento habitual (4,5%).

Resultados previamente reportados por el consorcio global BEACON revelaron que la adición de bevacizumab, un fármaco antitumoral, a los fármacos de quimioterapia provocó una reducción del tamaño de los tumores en los pacientes. Estos hallazgos impulsaron cambios en el tratamiento del neuroblastoma por parte de los oncólogos pediátricos del Reino Unido, y el ensayo BEACON-2 investiga ahora la diferencia entre una combinación de fármacos que incluye bevacizumab y la quimioinmunoterapia con db.