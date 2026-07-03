La neumonía y la EPOC representan casi la mitad de los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias en España

Archivo - Imagen de recurso de un paciente en una cama de hospital. - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La neumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en conjunto, provocaron 165.789 ingresos hospitalarios en 2023, lo que supone el 43,8 por ciento de todas las hospitalizaciones por enfermedades del aparato respiratorio registradas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

De este modo, ambas patologías continúan siendo las principales causas de hospitalización por enfermedades respiratorias en España, según el informe 'NEUMOCAL 2025', elaborado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS), que realiza un análisis de la atención a las enfermedades respiratorias del SNS.

"'NEUMOCAL' nos permite disponer de una visión muy completa y homogénea de cómo se está atendiendo la patología respiratoria en el Sistema Nacional de Salud. El informe confirma que, aunque la neumología española ha avanzado en especialización y capacidad asistencial, persisten importantes diferencias entre territorios y desafíos como el relevo generacional de los especialistas. Contar con esta información es fundamental para planificar recursos y reducir las desigualdades en la atención que reciben los pacientes", ha señalado la doctora María Teresa Ramírez, miembro de SEPAR y responsable del proyecto 'NEUMOCAL'.

Aunque las altas dadas por los servicios de neumología se mantienen estables desde 2016 -probablemente por el mayor manejo ambulatorio de los diferentes procesos- el estudio identifica un incremento del 35,2 por ciento en los ingresos por tromboembolismo pulmonar, con 2.441 ingresos más al año en los hospitales del SNS.

En el documento también se puede apreciar cómo las hospitalizaciones por neumonía experimentaron un incremento durante el primer año de la pandemia de la SARS-COVID-19, pasando de 83.700 ingresos en 2019 a 149.773 altas en 2020, lo que supone un aumento cercano al 79 por ciento y más de 66.000 hospitalizaciones adicionales en un solo año.

Asimismo, el estudio también identifica importantes diferencias territoriales en los resultados de la atención a las enfermedades respiratorias en España, con variaciones en la mortalidad bruta hospitalaria por enfermedades respiratorias de hasta un 77 por ciento entre comunidades autónomas.

Canarias es la comunidad con la tasa más alta con un 14,9 por ciento de mortalidad registrada, mientras que en Madrid y Cantabria ésta se sitúa en el 8,4 por ciento, siendo la media nacional del 11 por ciento. Estas diferencias se mantienen al analizar la mortalidad ajustada a riesgo en las principales patologías.

Los datos del estudio reflejan también el carácter multidisciplinar de la atención respiratoria. En 2023, medicina interna realizó el 52 por ciento de las altas por enfermedades respiratorias y los servicios de neumología el 25 por ciento, lo que evidencia la estrecha colaboración entre ambas especialidades y con otros servicios clínicos.

ESTRUCTURAS ASISTENCIALES CADA VEZ MÁS ESPECIALIZADAS

Según el documento, la neumología española ha desarrollado estructuras asistenciales cada vez más especializadas para atender la creciente complejidad de las enfermedades respiratorias. Actualmente, el 36 por ciento de los servicios de neumología dispone de una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI), el 80 por ciento cuenta con unidades de sueño y el mismo porcentaje realiza actividad de neumología intervencionista.

Además, el 79 por ciento de los servicios dispone de hospital de día y la mitad ofrece programas de hospitalización domiciliaria, lo que refleja la progresiva diversificación de la atención respiratoria y la apuesta por modelos asistenciales más eficientes, especializados y centrados en las necesidades del paciente.

'NEUMOCAL' estima una disponibilidad media de 6,9 camas hospitalarias de los servicios de neumología por cada 100.000 habitantes, con un promedio de 21 camas por Servicio de Neumología.

Por otro lado, la investigación alerta del envejecimiento de la plantilla de neumólogos. Según el estudio, la ratio de neumólogos se sitúa en 4,1 especialistas por cada 100.000 habitantes, teniendo el 26 por ciento de ellos 55 o más años. El informe subraya que la situación es especialmente preocupante en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde el 34 por ciento de los neumólogos superan esa edad, así como en Extremadura (32%) y Aragón (31%), lo que podría comprometer el relevo generacional y la cobertura de las plantillas en los próximos años.