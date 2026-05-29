Neumólogo alerta de que la nicotina "es la droga con mayor poder adictivo" y tiene graves efectos en la salud

Archivo - Cigarrillo electrónico. - DANCHOOALEX/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El neumólogo Alejandro Frino, uno de los coordinadores del grupo de trabajo de tabaquismo de la Sociedad Catalana de Pneumologia (SOCAP), ha alertado de que la nicotina "es la droga con mayor poder adictivo que existe, por encima del alcohol y el cannabis" y ha llamado a abandonar "cualquier forma" de consumo, ya que tiene graves efectos para la salud.

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este domingo, la SOCAP ha avisado de que las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos o vapers, los calentadores de tabaco y las bolsitas de nicotina llevan nicotina 'disfrazada' de inocua, cuando en realidad pueden provocar lesiones cancerígenas e, incluso, conducir al ingreso hospitalario tras pocos meses de consumo.

De este modo, la sociedad científica se suma en esta fecha a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha impulsado el lema 'Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina', para enfatizar las estrategias de la industria del tabaco para atraer a los jóvenes a un ciclo de adicción.

Aunque sea ocasional, el 40 por ciento de los jóvenes que fuman una vez al mes pasan a ser consumidores diarios de tabaco, según un estudio en la revista 'Pediatrics'. Asimismo, los nuevos dispositivos con nicotina se han convertido en una puerta de entrada tanto para el tabaquismo como para otros consumos de drogas legales o ilegales.

Sin embargo, los neumólogos han señalado que, tradicionalmente, la atención sanitaria y regulatoria se ha centrado en evitar la exposición al "humo del tabaco", lo que ha dejado en segundo plano la adicción a la nicotina y ha dado pie a que surjan múltiples formas de consumo sin combustión, que mantienen la administración de la sustancia adictiva sin necesidad de fumar tabaco convencional.

"La planta del tabaco es venenosa: produce un veneno, la nicotina, como mecanismo de defensa frente a los insectos. Por eso no hacemos ensalada de tabaco, sino de lechuga. No se puede ingerir, sino que se fuma o se masca", ha explicado Frino, investigador en Tabaquismo en el Hospital Clínic de Barcelona e integrante de Servei de Pneumologia del Consorci Sanitari d'Alt Penedès Garraf.

NUEVAS FORMAS DE CONSUMO

Entre los nuevos dispositivos, la SOCAP ha explicado que los cigarrillos electrónicos o vapers utilizan un líquido con nicotina, que puede ser sintética o no, disuelta en propilenglicol y glicerina, junto con saborizantes, y pueden liberar compuestos químicos inhalados potencialmente dañinos y metales pesados.

En cuanto al calentador de tabaco, emplea tabaco procesado, sustancias saborizantes, como propilenglicol, o sustratos con nicotina que se calientan a altas temperaturas (350°), calor intenso que produce una combustión incompleta, liberando emisiones tóxicas.

Mientras, las bolsitas de nicotina han cambiado desde las clásicas marrones, consumidas en Suecia y prohibidas en España, que contenían tabaco fermentado, y han sido sustituidas y permitidas en España por bolsitas blancas, con nicotina sintética, que también resultan perjudiciales para la salud.

De este modo, los neumólogos han aseverado que existe suficiente evidencia para desmentir que los nuevos dispositivos son inocuos para la salud y han precisado que el entorno del consumidor también se ve afectado. Además, han señalado que estos dispositivos, al igual que el cigarrillo, pueden ser consumidos durante años, lo que genera aún mayor daño acumulativo.