Archivo - Chica jugando al ajedrez, altas capacidades - IMGORTHAND/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EDIZIONES) -

No todos los niños con altas capacidades sacan sobresalientes, destacan en clase, o tienen un cociente intelectual superior a 130. Muchos pasan desapercibidos porque no responden al estereotipo del alumno brillante, mientras que otros sorprenden por su curiosidad, su facilidad para aprender o su intensidad emocional. Pero, ¿cómo reconocer las altas capacidades en la infancia y por qué es tan importante identificarlas?

La neuropsicóloga y máster en Altas Capacidades de la Universidad de Valencia, en Neuropsicología de la Educación de la UNIR, y en Psicopatología Infantil y adolescente Nerea López nos explica las señales que pueden alertar a padres y a profesores, los mitos que todavía persisten, y los errores más frecuentes al acompañar a estos menores, cuya madurez intelectual no siempre avanza al mismo ritmo que su desarrollo emocional.

Y es que, a día de hoy, sobre las altas capacidades existen muchos prejuicios e ideas erróneas. Además, resalta que hay muchos niños que pasan desapercibidos porque no encajan en el estereotipo de las altas capacidades. "Las altas capacidades no son un molde, sino una forma distinta y compleja de procesar la información, de sentir, de crear, y de relacionarse con el mundo. Por eso, es muy importante entender que no hay un solo perfil de infante con altas capacidades, sino muchos. Cada uno con sus fortalezas, su estilo cognitivo, y su emocionalidad, y a veces con sus heridas", resalta.

UN 10% DE LOS NIÑOS TIENEN ALTAS CAPACIDADES

Precisamente, charlamos en exclusiva con ella en Europa Press Salud Infosalus porque acaba de publicar 'Cerebros brillantes, corazones sensibles' (Amat Editorial), y nos cuenta que, aproximadamente, un 10% de los menores presenta altas capacidades. Lamenta aquí muchos mitos alrededor de ellas, como que "lo tienen todo más fácil o no necesitan tanta ayuda", cuando quizás, según opina, "la mayor dificultad es que no se conocen y necesitan mucho acompañamiento, sobre todo a nivel emocional".

Resalta por ejemplo a la hora de sospechar de que se trata de menores a los que no les vale el 'por que sí' o 'porque yo lo digo, que soy tu madre o tu padre': "Son niños que siempre necesitan una razón, explicaciones, entender las cosas. Son menores que piensan como una persona más mayor de lo que son".

Advierte, eso sí, esta neuropsicóloga experta en altas capacidades, que al hablar de éstas siempre lo relacionamos con un cociente intelectual alto por encima del 130, si bien hace hincapié en que "el cociente intelectual no lo es todo". "El cociente intelectual sólo es una forma de aproximarnos a cómo funciona el cerebro, pero no evalúa la sensibilidad, ni la creatividad, ni la perseverancia, ni la intuición o capacidad de conectar ideas. (...) Es un conjunto de potencialidades que van mucho más allá del cociente intelectual y de los números", recuerda.

Igualmente, López sostiene que, a día de hoy se miden las altas capacidades en conceptos académicos, pero también las hay relacionadas con la música, con el arte, y "con todas esas inteligencias que en la actualidad aún no se pueden medir".

NO HAY UNA 'SOBREIDENTIFICACIÓN' DE LAS ALTAS CAPACIDADES

En este sentido, celebra esta experta que hoy en día sí se están identificando cada vez más casos de altas capacidades, gracias a que hay un mayor conocimiento de las mismas, si bien rechaza la idea de que haya un 'sobrediagnóstico' ya que se tratan de pruebas contrastadas científicamente.

¿Por qué es bueno identificar estos casos?, le preguntamos. Nerea López considera que para poder acompañarles bien: "La gente, a veces, evita la identificación de las altas capacidades porque considera que esto les etiqueta; pero evaluar es conocer el perfil. El niño es el mismo, pero si no lo conocemos bien no le podremos ayudar como necesita. Hay muchos tipos de perfiles. Pero no busco una etiqueta con la identificación, sino ayudarle cómo necesita".

EL PROBLEMA DEL 'MASKING' EN LAS NIÑAS

Después, dice que se encontraría el caso del 'masking' de las niñas quienes, en muchas ocasiones, ocultan o se camuflan para encajar y disimulan sus capacidades para adaptarse al grupo. "Hasta ahora cada vez se identificaban más chicos que chicas con altas capacidades, aunque esto es algo que poco a poco está cambiando, porque las niñas parece que, culturalmente, están más acostumbradas a no destacar y a ser buenas estudiantes. Las niñas con altas capacidades son las típicas niñas correctas, que no dan guerra, que no destacan, que tienen buen comportamiento y, por ello, son muchas las personas que no creen que exista la necesidad de evaluarlas", añade esta neuropsicóloga.

"¿Qué hace sospechar de altas capacidades? Desde pequeños, por ejemplo, vemos que tienen un comportamiento más avanzado de lo normal, que hablan antes, que se quitan el pañal antes, que tienen un vocabulario más específico, mucha curiosidad, hacen muchas preguntas, y mucha memoria, y recuerdan detalles inespecíficos o conversaciones del pasado, así como intereses profundos, en el cole se aburren; tienen mucha sensibilidad y las emociones intensas; y también muchas veces son muy movidos, no paran quietos", detalla Nerea López.

LA ASINCRONÍA ENTRE SU MADUREZ INTELECTUAL Y EMOCIONAL

Gran parte del libro lo dedica de hecho esta experta a cómo ayudar a padres y a profesores en el día a día de estos menores frente a esa asincronía entre su madurez intelectual y emocional. Reconoce que "no es fácil educar a un menor que lo cuestiona todo, que siente con intensidad, y que va tres pasos por delante, señalando que unas veces agota y otras desconcierta o descoloca".

¿Cómo hacerlo entonces? Entre los principales errores que encuentra en la crianza de los niños con altas capacidades dice que nos acostumbramos a que aprenden rápido y se nos olvida que siguen siendo niños, y con una experiencia de vida de 10 años, por ejemplo: "Es la parte que más nos cuesta como padres, el acabar de ajustar esas expectativas para nuestros hijos, pero al final como todo en la vida en la vida se aprende, y hay cosas que se aprenden por iniciativa propia, y otras que tenemos que tener más paciencia a la hora de enseñarles".

Destaca, por ejemplo, que se trata de menores que se equivocan poco y que presentan poca tolerancia a la frustración. "Necesitan mucho acompañamiento emocional, son seres extremadamente sensibles, con una cabeza que les va a mil, y que no pueden explicarse por su edad. Es necesario tener esa capacidad de acompañarles emocionalmente porque de ahí dependerá su autoconcepto.Y validarles emocionalmente también es importante. De pequeños hay cosas que incluso les afectan mucho y como adultos consideramos que son tonterías, pero no lo son. Se sienten poco comprendidos la mayor parte de ellos", agrega.

Por eso, a la hora de ayudarnos a gestionar sus respuestas emocionales, Nerea López aporta los siguientes consejos:

- Nombra lo que siente, aunque no lo entiendas, ya que poner palabras a la emoción les ayuda a organizar internamente lo que están sintiendo, no necesitamos justificar la emoción, sino sólo validarla.

- No juzgues la emoción por la situación, ya que igual lo que a ti te parece una tontería para su cerebro puede ser una tragedia; no minimices, acompaña, ya que lo que siente es real.

- Enséñale a parar sin avergonzarlo, ya que a veces sólo necesita un lugar seguro donde soltar la emoción sin juicio y su puedes ser tú ese lugar lo recordará siempre.

- Ayúdale a construir una caja de herramientas emocional, y a dibujar lo que siente, salir a correr, escribir un diario, tener un rincón tranquilo, descubrir qué le ayuda a regularse.

- Cuida tu propia regulación emocional ya que ellos aprenden más observando que escuchando.

- Celebra también la alegría ya que no todo es frustración, y la gestión emocional no es sólo para lo difícil, sino también consiste en aprender a mantener lo bonito.

- No tengas miedo a sus emociones, ya que no se necesita tener la respuesta perfecta ni calmarlo todo al instante, sino que a veces basta con estar ahí, presente, respirando junto a él o a ella, y eso es lo que más necesita.