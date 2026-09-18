Nefropatía diabética: desarrollan organoides renales y revelan una posible vía para proteger los riñones

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MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de células madre de la Universidad de Washington (Estados Unidos) han identificado vías inflamatorias que podrían desempeñar un papel clave en el daño renal en la nefropatía diabética (ND), lo que apunta a posibles nuevos enfoques para proteger los riñones.

Utilizando organoides renales derivados de células madre, el autor, Benjamin Freedman investigador de la Universidad de Washington y sus colaboradores descubrieron que la exposición a altos niveles de azúcar desencadenaba inflamación y alteraba la estructura típica de tejido renal de los organoides, provocando el desprendimiento de células renales individuales. Estos cambios recordaban a los observados en biopsias renales y muestras de orina de pacientes con ND.

"El alto nivel de azúcar provoca inflamación en estos organoides, a pesar de que carecen de sistema inmunitario. Este descubrimiento fue inesperado y nos brinda una nueva perspectiva sobre cómo la diabetes puede afectar a los riñones y otros órganos", señala el doctor Freedman.

Es importante destacar que los tratamientos farmacológicos que redujeron la sobreactivación de distintas vías inflamatorias protegieron los organoides renales del daño, incluso cuando permanecieron expuestos a altos niveles de azúcar.

Estos hallazgos, que publica en la revista científica revisada por pares 'Stem Cell Reports', sugieren que la inflamación podría ser un desencadenante principal del daño renal en la nefropatía diabética y que la modulación de las vías inflamatorias desreguladas podría ofrecer una estrategia potencial para prevenir o tratar la enfermedad. Se requerirá una evaluación preclínica y clínica rigurosa para identificar y probar inhibidores específicos antes de que estos enfoques puedan utilizarse en pacientes.

QUÉ ES LA NEFROPATÍA DIABÉTICA

La nefropatía diabética es una complicación importante de la diabetes, que afecta a cerca del 40% de las personas con esta enfermedad. Los niveles persistentemente altos de azúcar en sangre pueden dañar los riñones con el tiempo, lo que puede provocar insuficiencia renal y la necesidad de diálisis o trasplante.

El tratamiento actual incluye cambios en el estilo de vida y medicamentos para controlar el azúcar en sangre y la presión arterial, pero pocos tratamientos actúan directamente sobre el daño renal.

CÓMO SON LOS ORGANOIDES RENALES

Para comprender mejor cómo se desarrolla este daño y explorar nuevos enfoques terapéuticos, los investigadores crearon un modelo de laboratorio de nefropatía diabética (ND) utilizando organoides renales.

Estos organoides se generan a partir de células madre mediante un proceso gradual que reproduce aspectos del desarrollo renal. Una vez formados, presentan características similares a las de los riñones humanos en su composición celular y función, lo que proporciona un modelo accesible para estudiar la biología y las enfermedades renales humanas.

Los investigadores simularon condiciones diabéticas exponiendo los organoides a altos niveles de azúcar similares a los que se presentan en pacientes con diabetes, lo que les permitió investigar tanto el daño renal resultante como las posibles formas de prevenirlo.