Los neandertales no tenían cerebros 'peores': las diferencias con los humanos modernos habrían sido mínimas

Archivo - Evolución de la forma de andar de los simios al hombre. - ALTMODERN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Indiana (Estados Unidos) explora las diferencias en la anatomía cerebral y la capacidad cognitiva inferida entre neandertales y humanos modernos, como se publica en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

En promedio, los cerebros de los neandertales tendían a ser más grandes y diferían en forma, en comparación con los de los humanos anatómicamente modernos.

Investigaciones previas sugirieron que los cerebros neandertales también diferían internamente de los de los primeros humanos modernos contemporáneos. No está claro si las diferencias morfológicas del cerebro neandertal reflejan diferencias cognitivas.

Los autores compararon los cerebros de dos poblaciones de humanos modernos utilizando datos de resonancia magnética de 200 individuos de ascendencia europea en los Estados Unidos y 200 individuos de etnia Han china. Para nueve de las 13 regiones cerebrales evaluadas, las diferencias de volumen absoluto entre las poblaciones de humanos modernos superaron las diferencias previamente reportadas entre neandertales y los primeros humanos modernos contemporáneos.

Una revisión de investigaciones previas indicó que los vínculos entre el tamaño del cerebro y la capacidad cognitiva en los humanos modernos son débiles. El análisis sugiere que cualquier diferencia promedio en la cognición entre las poblaciones neandertal y de los primeros humanos modernos habría sido pequeña.

Los autores argumentan que, si las diferencias anatómicas cerebrales entre las poblaciones humanas modernas no son evolutivamente significativas, las diferencias anatómicas cerebrales entre los neandertales y los primeros humanos modernos tampoco lo habrían sido.

Según los autores, estos hallazgos refutan la idea de que la sustitución de los neandertales por los humanos modernos se debió a diferencias cognitivas.