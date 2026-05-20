Cómo la naturaleza ayuda a sentirse mejor: Autocompasión, mente en calma y efecto restaurador

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Cada vez más investigaciones científicas apuntan a que el contacto con la naturaleza desempeña un papel importante en la salud mental y el bienestar emocional. En un contexto marcado por el aumento de la urbanización y el estrés cotidiano, los expertos tratan de comprender qué efectos tienen los entornos naturales sobre la calidad de vida y los procesos psicológicos relacionados con el bienestar.

EL MAYOR ESTUDIO REALIZADO SOBRE NATURALEZA Y BIENESTAR

Un importante estudio internacional, dirigido por expertos de la Universidad Anglia Ruskin (ARU) en Reino Unido ha descubierto que el contacto con la naturaleza está relacionado con mayores niveles de satisfacción vital.

Publicada en la revista 'Environment International', la investigación analizó las respuestas de 50.363 personas de entre 18 y 99 años, procedentes de 58 países, lo que la convierte en el mayor estudio multinacional de este tipo jamás realizado.

Se sabe que pasar tiempo en la naturaleza puede mejorar nuestro bienestar mental, pero los mecanismos que sustentan estos beneficios no se han comprendido del todo.

Este nuevo estudio, dirigido por Viren Swami, profesor de Psicología Social en la Universidad Anglia Ruskin (ARU), ha descubierto que el contacto con la naturaleza ayuda a desarrollar una imagen corporal más positiva, y es esta mayor "apreciación corporal" la responsable de una mayor satisfacción vital. Es fundamental destacar que estos hallazgos son válidos para todas las edades e identidades de género.

QUÉ OCURRE EN EL CEREBRO CUANDO ESTAMOS EN LA NATURALEZA

La relación entre pasar tiempo en la naturaleza y una imagen corporal positiva se sustenta en dos mecanismos. En primer lugar, la investigación demuestra que el contacto con la naturaleza se asocia con una mayor autocompasión, lo que a su vez fomenta una mayor aceptación del propio cuerpo y una mayor satisfacción con la vida.

La naturaleza ofrece oportunidades para lo que los psicólogos describen como "tranquilidad cognitiva", un estado de consciencia en el que nuestra atención se centra sin esfuerzo. Las suaves imágenes y sonidos de los entornos naturales permiten la reflexión sin esfuerzo mental, lo que ayuda a las personas a ser compasivas consigo mismas.

Una segunda vía identificada en el estudio se centra en cómo pasar tiempo en la naturaleza ayuda a las personas a sentirse revitalizadas. Los entornos urbanos ajetreados suelen requerir una atención constante para gestionar demandas contrapuestas como el tráfico, el ruido y las multitudes, lo que puede provocar fatiga mental.

Por el contrario, los entornos naturales tranquilos fomentan la reflexión consciente y ayudan al cerebro a recuperarse. El estudio reveló que sentirse revitalizado tras pasar tiempo en la naturaleza también se asocia con una mayor apreciación del propio cuerpo, lo que a su vez se traduce en una mayor satisfacción con la vida.

El autor principal, el profesor Viren Swami de la Universidad Anglia Ruskin en Cambridge, Inglaterra, destaca: "Sabemos que pasar tiempo en la naturaleza es bueno para nuestra salud mental y física, pero este estudio destaca una forma importante en que esos beneficios se traducen en una mayor satisfacción con la vida. En particular, nuestros hallazgos resaltan cómo estar en contacto con la naturaleza está vinculado a una mayor autocompasión y una mayor sensación de restauración. Ambas están asociadas con una imagen corporal más positiva y, en última instancia, con una mayor satisfacción con la vida".

LOS RESULTADOS SE REPITEN EN PAÍSES Y EDADES

Lo que resulta sorprendente es la consistencia de estos patrones en distintos países, edades e identidades de género, lo que sugiere que conectar con la naturaleza ayuda a las personas a construir relaciones positivas con sus cuerpos de maneras profundamente arraigadas en la psicología humana.

"En un momento en que muchos países buscan formas asequibles de mejorar el bienestar, nuestros hallazgos resaltan el valor de los entornos naturales como importantes recursos para la salud pública y refuerzan la importancia de utilizar la evidencia científica para dar forma a la planificación, la educación y las políticas de salud", finalizan los expertos.