Natural no significa seguro: los productos que pueden dañar el hígado y los riñones

Archivo - Hierbas medicinales y suplementos. - YANA TATEVOSIAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EDIZIONES) -

"Como es natural, no puede hacer daño" es una de las creencias que más puede llevar a engaño cuando hablamos de suplementos, productos de herbolario y medicamentos. De hecho, cada vez más personas recurren a vitaminas, proteínas, plantas medicinales o preparados comercializados como protectores del hígado y los riñones sin consultar previamente con un profesional sanitario.

¿Dónde está el problema? Se encuentra en que algunos pueden contener sustancias en concentraciones que no están claramente especificadas, presentar contaminantes, producir toxicidad o interferir con los tratamientos prescritos, tal y como advierte en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus Pedro Zapater, presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica.

Este farmacólogo clínico advierte de que incluso productos tan populares como la cúrcuma en altas dosis, el té verde concentrado o la hierba de San Juan pueden entrañar riesgos, por lo que reclama combatir la desinformación que circula en Internet sobre sus supuestos beneficios para proteger los órganos.

ERRORES MÁS VISTOS EN CONSULTA CON TOMA DE MEDICACIÓN

De hecho, entre los errores más frecuentes a la hora de tomar medicamentos que se observan en la consulta, Zapater apunta a la automedicación, frecuente con fármacos como el ibuprofeno ante dolores leves o antibióticos que se tienen en casa para tratar una molestia leve de garganta.

Otro problema frecuente que cita, precisamente, y que muchas veces es omitido por los pacientes, es la toma de 'remedios naturales' y/o 'alternativos' porque no los consideran medicamentos. "Esto puede ser un error gravísimo porque estos productos pueden dar lugar a interacciones y a efectos muy graves en la salud de los pacientes", añade.

De hecho, sostiene Zapater que es cada vez más frecuente que muchas personas consuman suplementos nutricionales, preparados de herbolario, vitaminas, proteínas u otra serie de productos que se comercializan con la etiqueta de 'naturales'.

"Cada vez es más frecuente el autoconsumo de suplementos nutricionales, preparados de herbolario, de vitaminas, de proteínas y de otra serie de productos que se comercializan con la etiqueta de 'naturales'. Existe la falsa creencia de que 'como es natural, no hace daño', lo que es totalmente falso, como lo muestra el hecho de que gran parte de los venenos potencialmente mortales como la estricnina o la ricina se encuentran en plantas o en semillas", avisa el presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica.

Según defiende este experto, todos estos productos de herbolario, suplementos de proteínas o vitaminas pueden ser metabolizados o eliminados por el hígado y los riñones, y pueden dañarlos, como ocurre con algunos medicamentos.

NO PASAN POR LOS MISMOS CONTROLES DE CALIDAD

"El gran problema con estos productos 'naturales' es que no suelen pasar los mismos controles de calidad y de seguridad que los medicamentos, y es frecuente que no sepamos qué productos llevan ni las concentraciones exactas de cada uno de los componentes que llevan", indica.

Además, y como consecuencia de la menor exigencia en la calidad de su fabricación, Zapater alerta de que no es raro que estos productos 'naturales' se contaminen por hongos o por otras sustancias. "Tanto es así que pacientes tratados con productos calificados de 'naturales' como el té verde concentrado, la cúrcuma en altas dosis, el kava o la hierba de San Juan han desarrollado hepatitis tóxicas o fallos renales graves", avisa este especialista.

PUEDEN INTERACTUAR CON MEDICAMENTOS

Pero no queda ahí la cosa, según prosigue el presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, porque los llamados 'productos o suplementos naturales' pueden interactuar con otros medicamentos.

Vuelve a mencionar el caso de la hierba de San Juan, un producto que toman muchos pacientes para tratar depresiones leves, aliviar la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, ya que, según indica, tiene un efecto potenciador de la capacidad metabólica del hígado, capaz de disminuir la eficacia de determinados medicamentos que toma el paciente.

"Creo que es fundamental combatir la desinformación que muchas veces se da sobre estos temas y que se ha incrementado exponencialmente en los últimos años con el amplio uso que se hace de las redes sociales e internet. En este sentido, es frecuente que se promuevan tratamientos naturales que actúan como protectores hepáticos o renales sin ninguna evidencia científica que los respalde y que pueden dar la falsa sensación de seguridad de que se puede tomar cualquier medicamento porque estamos protegidos. Una situación que ya está dando lugar a numerosos casos de daño renal o hepático en pacientes que se automedican y toman estos "protectores"", concluye este experto.

.