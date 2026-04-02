Naranja, pomelo y otros cítricos: así influyen sus aromas en tus emociones, te relajan y combaten el estrés

Archivo - Oler una mandarina. - DIMA BERLIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El olor de los alimentos no sólo despiertan el apetito y deleitan los sentidos sino que algunos también son capaces de influir en el ánimo y las emociones de las personas.

Un nuevo estudio revela cómo los aromas de los aceites esenciales cítricos regulan el estado de ánimo al sincronizar las respuestas fisiológicas, neuronales y sensoriales. Los resultados muestran que inhalar estos aromas promueve la actividad autonómica relacionada con la relajación, mejora los ritmos cerebrales asociados a las emociones positivas y reduce los indicadores de estrés y tensión.

Al vincular las respuestas emocionales con moléculas aromáticas específicas, esta investigación de la Universidad de Zhejiang (China) proporciona evidencia directa de que ciertos compuestos volátiles cítricos desempeñan un papel medible en la regulación emocional, ofreciendo una base científica para desarrollar estrategias basadas en aromas que favorezcan el bienestar mental.

Las respuestas emocionales a los aromas de los alimentos son complejas, inconscientes y difíciles de cuantificar únicamente mediante autoinformes. Además, las diferentes variedades de cítricos contienen perfiles aromáticos distintos, lo que plantea interrogantes sobre qué compuestos son los que realmente generan los efectos emocionales. Ante estos desafíos, es necesario realizar una investigación exhaustiva para descifrar objetivamente cómo los aromas cítricos influyen en las emociones humanas.

El estudio, publicado en la revista 'Food Quality and Safety', investigó cómo la inhalación de aromas de cuatro aceites esenciales de cítricos (naranja navel, naranja sanguina, huyou y pomelo) afecta las emociones humanas. Mediante la integración de tecnologías sensoriales inteligentes, como la electroencefalografía y la monitorización del sistema nervioso autónomo, con un análisis avanzado de flavorómica, el equipo capturó respuestas emocionales tanto conscientes como inconscientes. Este enfoque multidisciplinario permitió a los investigadores conectar directamente los cambios en las señales fisiológicas relacionadas con el estado de ánimo con compuestos aromáticos específicos en los aceites esenciales de cítricos.

Los participantes expuestos a los aromas cítricos mostraron claros signos de relajación emocional en comparación con un olor deliberadamente desagradable utilizado como control. Los datos fisiológicos revelaron una conductancia cutánea reducida y una menor relación de variabilidad de la frecuencia cardíaca de baja a alta frecuencia, lo que indica una mayor actividad parasimpática comúnmente vinculada a estados emocionales positivos y de calma.

Los registros cerebrales demostraron además un aumento de la potencia en las ondas alfa y delta, particularmente en las regiones frontal y parieto-occipital asociadas con la regulación emocional.

QUÉ AROMAS FUNCIONAN

Pero no todos los aromas cítricos produjeron efectos idénticos. La naranja navel, la naranja sanguina y el pomelo provocaron firmas emocionales positivas más fuertes que el huyou (una naranja agria cultivada en China), lo que refleja diferencias en su composición química. El análisis de asimetría cerebral mostró que estos tres aceites potenciaron el predominio del hemisferio izquierdo en regiones relacionadas con las emociones, un patrón neuronal frecuentemente asociado con el comportamiento de aproximación y el afecto positivo.

El análisis flavorómico identificó más de sesenta compuestos aromáticos activos, pero solo unos pocos se correlacionaron consistentemente con beneficios emocionales. Al integrar datos neuronales, fisiológicos y químicos, los investigadores identificaron cuatro moléculas clave para mejorar el estado de ánimo: d-limoneno, linalol, a-terpineol y geranial. Estos compuestos se asociaron fuertemente con indicadores de estrés reducidos y marcadores neuronales aumentados de emoción positiva, lo que proporciona evidencia a nivel molecular que vincula la química aromática de los cítricos con resultados emocionales.

"Las respuestas emocionales a los aromas de los alimentos suelen ser subconscientes y difíciles de capturar--explican los autores del estudio--. Al combinar tecnologías sensoriales inteligentes con la flavorómica, pudimos observar objetivamente cómo los aromas cítricos interactúan con el sistema nervioso y el cerebro. Este enfoque integrado ayuda a explicar por qué ciertos aromas cítricos resultan consistentemente estimulantes y relajantes, y nos permite ir más allá de las descripciones subjetivas hacia mecanismos emocionales medibles".

Estos hallazgos abren nuevas posibilidades para el diseño de alimentos, bebidas y envases que apoyen activamente el bienestar emocional. La identificación de compuestos aromáticos específicos que regulan el estado de ánimo permite una formulación más precisa de alimentos funcionales y nutracéuticos destinados a aliviar el estrés y promover el equilibrio emocional.

Además, los investigadores indican que, más allá de los alimentos, los compuestos volátiles derivados de los cítricos podrían incorporarse a ambientes o productos de consumo con aromas para fomentar la relajación en la vida diaria. Al vincular científicamente la química aromática con la regulación emocional, esta investigación sienta las bases para estrategias personalizadas de "nutrición emocional" y destaca cómo se pueden aprovechar las señales sensoriales sutiles para mejorar la salud mental en entornos reales.