El NAD+ podría ayudar a mantener activa la memoria inmunitaria que combate el cáncer

Archivo - Resonancia magnética de los pulmones. - DA-KUK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación del Centro Oncológico de la Universidad Sun Yat-sen (China) describe una vía metabólica y epigenética mediante la cual las células inmunitarias innatas establecen la "inmunidad entrenada": una memoria retenida de una exposición previa que puede ayudar a generar una respuesta inmunitaria innata más fuerte en el futuro.

Tal y como se describe en 'Science Immunology', en modelos de ratón, los investigadores demuestran que la inducción de la inmunidad entrenada en macrófagos por B-glucano eleva el nivel de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) en el núcleo. El NAD+ nuclear se une e inhibe la actividad de la desmetilasa KDM5A, que normalmente degradaría la histona H3K4me3, la cual aumenta la accesibilidad de la cromatina en los promotores de genes inflamatorios.

Mantener esta vía epigenética "abierta" promueve la capacidad de respuesta de memoria durante la siguiente exposición. Los investigadores descubrieron que la eliminación o inhibición de NAMPT, la enzima que controla la tasa de síntesis de NAD+, puede afectar la inmunidad entrenada y la actividad antitumoral asociada en modelos de ratón.

Al suministrar el precursor de NAD+, NMN, los científicos lograron restaurar la actividad antitumoral inducida por B-glucano en ratones envejecidos o con deficiencia de NAMPT. Los investigadores también demuestran que la expresión de NAMPT y NMNAT1 en células mieloides se asocia con características de inmunidad entrenada en pacientes con cáncer.