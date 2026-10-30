Nacer prematuramente puede alterar el desarrollo de una región clave del cerebro, según un estudio

Archivo - Newborn Premature in Incubator - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / METIN KIYAK - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nacimiento prematuro puede ir más allá de interrumpir el desarrollo cerebral: puede alterar fundamentalmente la maduración del cerebelo durante la primera infancia, según un nuevo estudio de la Universidad George Washington (Estados Unidos).

Los hallazgos, recogidos en 'Science' revelan cómo el momento del nacimiento influye en el desarrollo de las células cerebrales y las conexiones neuronales, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los efectos neuroevolutivos duraderos de la prematuridad.

El cerebelo experimenta su período de crecimiento más rápido entre las 24 y las 40 semanas de gestación, lo que convierte al nacimiento prematuro en una posible interrupción de una fase crítica del desarrollo cerebral. Si bien se sabe que el nacimiento prematuro altera el crecimiento cerebeloso y el neurodesarrollo, los mecanismos moleculares y celulares subyacentes aún no se comprenden del todo. Para abordar esta laguna, los investigadores estudiaron a bebés vivos y post mortem, algunos de los cuales nacieron prematuramente, mientras que otros nacieron a término. Combinaron el análisis de tejido cerebeloso post mortem con imágenes cerebrales y evaluaciones del desarrollo.

Mediante el análisis espacial de la expresión génica y el análisis de tejidos basado en aprendizaje profundo, los investigadores mapearon el desarrollo cerebeloso en un amplio rango de edades gestacionales. El análisis reveló que el nacimiento prematuro modifica la trayectoria de desarrollo del cerebelo, y que el momento del nacimiento influye en la maduración de distintas poblaciones de células cerebrales, incluso después de que los bebés alcancen la misma edad posmenstrual que los nacidos a término.

Según los autores, el desarrollo prematuro implica una coordinación alterada entre las células de Purkinje y las células granulares, lo que podría perjudicar el refinamiento de las conexiones neuronales a pesar de que el cerebelo conserve su estructura general.

Estos hallazgos sugieren que la prematuridad no solo interrumpe el desarrollo normal o expone el cerebro a lesiones, sino que altera las condiciones biológicas bajo las cuales se produce la maduración. Si bien la persistencia a largo plazo de estos cambios sigue siendo incierta, los autores argumentan que los hallazgos ofrecen un marco para comprender cómo el nacimiento prematuro influye en los resultados motores y cognitivos posteriores, lo que podría ayudar a orientar el momento de futuras intervenciones.