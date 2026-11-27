Archivo - Vacuna de ARNm de nanopartículas lipídicas - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Según informan investigadores de la Universidad Rockefeller (Estados Unidos) las mutaciones causantes de cáncer pueden hacer más que impulsar el crecimiento tumoral: también pueden determinar cómo las células cancerosas generan energía y evaden el ataque inmunitario, creando vulnerabilidades metabólicas específicas.

Los hallazgos, recogidos en 'Science' sugieren que comprender las consecuencias metabólicas de mutaciones cancerosas específicas podría ayudar a guiar tratamientos más precisos y dirigidos. Las células cancerosas experimentan cambios metabólicos significativos para impulsar su rápido crecimiento y supervivencia.

Estos cambios suelen estar impulsados por alteraciones genéticas que activan oncogenes o desactivan genes supresores de tumores, lo que puede afectar la forma en que las células tumorales generan energía para proliferar y sobrevivir. Sin embargo, las consecuencias metabólicas de las mutaciones asociadas al cáncer también dependen en gran medida del tejido en el que se desarrolla el tumor, lo que significa que incluso los cánceres con alteraciones genéticas similares pueden tener requerimientos metabólicos muy diferentes.

El cáncer primario de hígado (CPH) ofrece una importante oportunidad para investigar estas relaciones, ya que es altamente letal y se caracteriza por una considerable diversidad genética. Sin embargo, aún se desconoce cómo las mutaciones genéticas específicas remodelan el metabolismo de los tumores hepáticos y si crean vulnerabilidades metabólicas específicas que podrían ser objeto de terapia.

Para investigar cómo las distintas mutaciones causantes de cáncer alteran el metabolismo tumoral, los investigadores desarrollaron una nueva técnica para aislar mitocondrias específicamente de células cancerosas en modelos de ratón genéticamente modificados de CPH. Los autores utilizaron este enfoque para comparar seis tipos de tumores genéticamente distintos, descubriendo que los factores genéticos que impulsan el cáncer influyen fuertemente en el metabolismo tumoral, creando vulnerabilidades específicas que podrían explotarse terapéuticamente.

Por ejemplo, los tumores impulsados por KRAS dependían del metabolismo de la creatina para mantener el suministro de energía, mientras que los tumores impulsados por MYC dependían de la producción de proteínas mitocondriales y la generación de energía. Además, los autores también descubrieron que los tumores deficientes en PTEN utilizaban una mayor producción de un lípido de membrana llamado fosfatidiletanolamina (PE) para evadir el ataque inmunitario.

La interrupción de esta vía hacía que las células cancerosas fueran más vulnerables a la destrucción inmunitaria, lo que pone de relieve una posible diana terapéutica.