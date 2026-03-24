Archivo - Las mutaciones en el gen MYH9 dictan la gravedad de enfermedades raras de la sangre, según un estudio internacional - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de un consorcio internacional liderado desde España ha mostrado que las mutaciones en el gen MYH9 dictan la gravedad de enfermedades raras de la sangre, hallazgo que abre nuevas vías para anticipar la evolución de los pacientes y avanzar hacia tratamientos más personalizados.

Este trabajo, dirigido por el miembro del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, el doctor Miguel Vicente-Manzanares, y que ha sido publicado en la revista especializada 'Cellular and Molecular Life Sciences', ha descifrado el mecanismo molecular que explica la variabilidad clínica en pacientes con trastornos relacionados con el gen MYH9.

Así, esta investigación revela el motivo de que distintas mutaciones en un mismo gen puedan causar desde síntomas leves de la sangre hasta cuadros graves con sordera y fallo renal, y es que el gen MYH9 codifica la miosina II-A (NM2-A), un motor molecular que, cuando funciona normalmente, propulsa el movimiento de las células y permite su división.

Hasta ahora, se sabía que las mutaciones en la parte motora de la proteína eran más agresivas que en las conexiones de la 'cola' celular, pero no se comprendía la causa exacta, recoge este estudio, liderado por el citado instituto mixto de investigación, en el que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Salamanca (USAL) y la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca (FICUS).

Así, se ha mostrado que las mutaciones no solo 'apagan' el motor de la miosina, sino que alteran su organización formando acumulaciones anómalas (agregados) que se comportan como la 'arena' en la maquinaria de las plaquetas y otras células. Estos cambios producen 'atascos' de distinta gravedad en la maquinaria celular, que son los que causan la variabilidad en los síntomas.

Además, algunas variantes, como N93K, apenas afectan el rendimiento del motor, pero estabilizan en exceso los filamentos, impidiendo su renovación y produciendo enormes 'granos de arena' que bloquean la maquinaria celular. Los conglomerados de N93K también secuestran la proteína sana, contribuyendo al 'atasco' del funcionamiento celular, mientras que las mutaciones en la 'cola' no secuestran la proteína sana, con lo que la maquinaria de la célula no está tan afectada.

NUEVO TIPO DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO

En este punto, se ha indicado que un nuevo tipo de análisis microscópico, desarrollado con herramientas computacionales avanzadas por investigadores del Centro de Investigación del Cáncer y de la canadiense Universidad McGill, permite predecir el tamaño de los 'granos de arena' antes de que lleguen a ser dañinos. Además, han colaborado el Instituto Nacional de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y la estadounidense Universidad Estatal de Ohio, mientras que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

De esta manera, se muestra que cada mutación influye en el tamaño de estas estructuras desde sus primeras fases, lo que ayuda a entender el motivo de que algunos pacientes tienen plaquetas muy grandes pero pocos síntomas, mientras que otros presentan problemas en distintos órganos.

"Nuestro objetivo es que la mutación concreta de MYH9 no sea solo un dato genético, sino una pista funcional sobre qué le ocurre a la célula y cómo intervenir", ha explicado Vicente-Manzanares. Este mapa detallado permite plantear futuras estrategias terapéuticas dirigidas a modificar la estabilidad de los filamentos o a prevenir la formación de estas acumulaciones proteicas.