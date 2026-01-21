Las mutaciones del gen ACOX2 no explican los casos de hepatitis aguda pediátrica

Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las mutaciones del gen ACOX2 no pueden explicar los casos de hepatitis aguda pedíatrica, según una investigación realizada por investigadores del área CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas del CIBER (CIBEREHD) en la Universidad de Salamanca y en el IIS Biogipuzkoa.

En los últimos años, se ha dado un número alto de casos de hepatitis aguda pediátrica de causa desconocida en toda Europa. Estos casos descritos en menores de 14 años, ha llegado a suponer la hospitalización y, en algunos casos, un trasplante de hígado. Como el origen es desconocido, se han propuesto las infecciones por adenovirus o ciertas variantes de SARS-CoV-2 como causa, aunque sigue sin estar claro.

Partiendo de la experiencia del grupo investigador en el tema, se plantearon si las mutaciones del gen ACOX2 podrían estar involucradas en estos casos. Es conocido que las mutaciones en este gen favorece la acumulación de metabolitos tóxicos en el hígado, aumentando la vulnerabilidad del hígado a otros factores y, como consecuencia, generar lesiones más graves.

En este trabajo, que se ha publicado en la revista científica internacional 'Journal of Clinical and Translational Hepatology', ha participado también personal investigador del área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER (CIBERESP) en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III.

Para dilucidar el papel del gen ACOX2 en los casos de hepatitis aguda pediátrica, se analizó este gen en 50 casos, y con el objetivo de comparar los resultados, en 23 adultos con otras enfermedades hepáticas. Como resultado, solo se encontraron mutaciones en este gen en un caso pediátrico y otro en adulto y, probablemente, no afectarían completamente la función del gen. Así,

"Este es parte del proceso de la ciencia: en base a conocimientos y experiencia previa, te haces una pregunta, te pones en contacto con colegas de profesión para contrastar esa pregunta y nos ponemos a ello. Buscamos muestras, recursos y financación y vemos los resultados. En este caso ha sido negativo, pero así funciona la ciencia, tenemos que saber dónde seguir y por dónde no. Ahora nos tendremos que plantear qué otros factores tenemos que investigar para conocer la causa de estos casos y ponernos a ello", señala Luis Bujanda, responsable del área de enfermedades hepáticas y gastrointestinales del IIS Biogipuzkoa e investigador CIBEREHD.