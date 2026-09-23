Una mutación hereditaria poco frecuente del gen EGFR, relacionada con un aumento drástico del riesgo de cáncer de pulmón

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una rara mutación hereditaria en el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) se asocia con un riesgo 25 veces mayor de padecer cáncer de pulmón, según un estudio realizado por investigadores del Instituto Oncológico Dana-Farbery el Instituto de Investigación 23andMe (ambos en Estados Unidos).

Los hallazgos, publicados en 'Science' incluyeron datos genéticos anonimizados y agregados de más de 3,3 millones de participantes de 23andMe que dieron su consentimiento para participar en la investigación.

Entre las personas que nunca fumaron, los portadores de la mutación tenían más de 60 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que quienes no la presentaban. Los investigadores identificaron la mutación EGFR T790M como uno de los factores de riesgo hereditarios más importantes para el cáncer de pulmón descubiertos hasta la fecha. Esto podría tener implicaciones importantes para las pruebas genéticas y las futuras estrategias de detección precoz del cáncer de pulmón en personas portadoras de la mutación.

"Actualmente, la detección precoz del cáncer de pulmón se basa casi exclusivamente en el historial de tabaquismo", aporta la doctora Jaclyn LoPiccolo, médica adjunta e investigadora de cáncer de pulmón en el Instituto Oncológico Dana-Farber, quien codirigió el estudio.

"Nuestros hallazgos plantean la posibilidad de que, en el futuro, la detección también pueda estar determinada por el riesgo genético hereditario. Si estudios posteriores confirman este beneficio, las personas con la mutación EGFR T790M podrían identificarse mediante pruebas genéticas y recibir una tomografía computarizada personalizada para detectar el cáncer de pulmón en su etapa más curable", explica.

UNA MUTACIÓN HEREDITARIA MULTIPLICA EL RIESGO DE CÁNCER DE PULMÓN

Si bien la mayoría de los cánceres de pulmón están asociados al consumo o la exposición al tabaco, la proporción de casos diagnosticados en personas que nunca han fumado ha ido en aumento. Sin embargo, los factores genéticos subyacentes a estos cánceres, en particular el papel del riesgo hereditario, aún no se comprenden del todo.

En 2005, investigadores identificaron una rara mutación hereditaria denominada EGFR T790M en una familia europea con múltiples casos de cáncer de pulmón. Desde entonces, se ha informado de esta mutación en otras familias con tasas inusualmente altas de la enfermedad.

"Durante años hemos sabido que algunas familias heredan un riesgo notablemente mayor de cáncer de pulmón, pero debido a que esta variante es tan rara, nunca habíamos podido medir ese riesgo con precisión", detalla Pasi A. Jänne, coautor principal, vicepresidente sénior de Investigación Traslacional y especialista en cáncer de pulmón en Dana-Farber.

"Al estudiar a más de tres millones de personas, pudimos demostrar la fuerte asociación entre esta mutación hereditaria y el cáncer de pulmón", añade.

Al comparar a personas con cáncer de pulmón con personas sin la enfermedad, los investigadores examinaron si la mutación EGFR T790M era más frecuente entre quienes habían desarrollado cáncer de pulmón. También analizaron por separado a personas que nunca habían fumado para determinar si la asociación persistía en ausencia del consumo de tabaco.

Los investigadores esperaban que la mutación EGFR T790M aumentara el riesgo de cáncer de pulmón, pero no habían previsto la magnitud de dicho aumento.

"Uno de los hallazgos más notables es el fuerte efecto que puede tener una sola mutación", apunta el coautor principal, Alexander Gusev, doctor en genética cuantitativa del Instituto Dana-Farber. El doctor Gusev añade: "Hasta donde sé, es una de las mutaciones que más aumenta el riesgo de cáncer, si no la que más, que se haya descubierto hasta la fecha".

MÁS DE 60 VECES MÁS RIESGO ENTRE QUIENES NUNCA HAN FUMADO

Entre las personas fumadoras, los portadores de la mutación tenían aproximadamente 10 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que los no portadores. Entre las personas que nunca fumaron, los portadores tenían más de 60 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón. Este riesgo relativo no significa que fumar sea protector, explicaron los investigadores. Dado que fumar ya aumenta considerablemente el riesgo de cáncer de pulmón, el efecto de la mutación parece menor en comparación.

"Fumar es perjudicial para el cáncer de pulmón. Esta mutación también lo es. Si se combinan ambos factores, el riesgo es la suma de ambos", recalca el doctor Gusev. "Por lo tanto, definitivamente no conviene fumar".

La mutación no se relacionó con ninguno de los otros 17 tipos de cáncer comunes estudiados, lo que sugiere que sus efectos pueden limitarse en gran medida al cáncer de pulmón.

Los investigadores recomiendan que las personas con varios familiares que hayan padecido cáncer de pulmón, múltiples nódulos pulmonares, cáncer de pulmón multifocal o con raíces ancestrales en zonas del sureste de Estados Unidos, donde la variante genética es más común, consulten con un asesor genético. Este asesor puede ayudar a determinar si las pruebas genéticas y los exámenes periódicos de detección de cáncer de pulmón son apropiados.

Los miembros de 23andMe que participaron en la investigación fueron fundamentales para impulsar estos descubrimientos. El tamaño y la magnitud de la base de datos de 23andMe permitieron a los investigadores analizar datos de más de 10 millones de participantes que habían dado su consentimiento para participar en la investigación. Posteriormente, se centraron en 3,3 millones de participantes para quienes se disponía de datos genéticos y sobre cáncer de pulmón.

Como próximos pasos, los investigadores esperan comprender por qué algunos portadores de la mutación EGFR T790M desarrollan cáncer de pulmón mientras que otros no, por qué esta mutación aumenta el riesgo de cáncer depulmón pero no el de otros cánceres comunes, y cómo influyen en dicho riesgo las exposiciones ambientales y otros cambios genéticos. Los estudios futuros incluirán poblaciones más diversas e investigarán otras mutaciones hereditarias del EGFR que podrían predisponer a las personas al cáncer de pulmón. Mientras tanto, los expertos reclutando participantes para el estudio INHERIT con el fin de comprender mejor el riesgo genético y las predisposiciones para desarrollar cáncer de pulmón.