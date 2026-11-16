El músculo esquelético, pieza "clave" en la adaptación al frío por una variante genética de 1.500 millones de personas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Journal of Sport and Health Science' publica un trabajo en el que ha participado el investigador del IDIS, Roberto Díaz Peña. El estudio señala al músculo esquelético como pieza "clave" en la adaptación al frío y lo vincula a una variante genética que portan 1.500 millones de personas.

El líder del grupo Inmunogenética forma parte del equipo liderado desde el Murdoch Children's Research Institute de Melbourne en el que, además del investigador del IDIS, colaboró personal del Instituto Karolinska, de la Universidad de Yale, del Wellcome Sanger Institute y de la Universidad Europea de Madrid, entre otros centros.

Roberto Díaz Peña destaca que se trata de un trabajo de varios años que "por fin ve la luz" bajo el título 'Actinin-3 deficiency protects skeletal muscle function from the effects of acute cold exposure'. El trabajo se centró en estudiar a las personas que carecen de la proteína muscular actinina-3 por una variante genética común.

"Alrededor del 16% de la población mundial, unos 1.500 millones de personas, carecen de ella", explica el investigador del IDIS. Se sabía que esa carencia penaliza el rendimiento en esfuerzos explosivos, de ahí que el genotipo responsable de esta deficiencia (conocido como ACTN3 577XX) esté fuertemente infrarrepresentado en la élite mundial de disciplinas de potencia y velocidad pura.

En contraste, numerosos estudios han descrito una sobrerrepresentación de este mismo perfil genético en fondistas de alto nivel, asociando la falta de la proteína a una mayor capacidad oxidativa de las fibras musculares y a una superior economía del esfuerzo.

"En este trabajo hemos estudiado qué le ocurre a ese músculo cuando se expone al frío", explica el investigador. "Empleando un modelo de ratón modificado genéticamente para que careciese de actinina-3, hemos comprobado que la deficiencia protege al músculo: resiste mejor la exposición aguda a bajas temperaturas, pierde menos masa muscular y aguanta más la fatiga, gracias a un metabolismo más oxidativo y a una respuesta termogénica más eficiente", detalla Roberto Díaz.

En conjunto, el trabajo ofrece una explicación molecular sólida de por qué la pérdida de la actinina-3 pudo suponer una ventaja cuando nuestros antepasados migraron hacia climas más fríos, y refuerza el papel fundamental que juega el músculo esquelético en la regulación de la temperatura y el metabolismo corporal.