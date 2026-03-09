Un multivitamínico diario frena el envejecimiento en mayores, ¿puede ayudar a vivir más y mejor? Expertos piden cautela

Archivo - Muchos suplementos de salud nutricional y vitaminas en cápsulas, tabletas, etc - ISTOCK/ ENVIROMANTIC - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un análisis dirigido por investigadores del Mass General Brigham (Estados Unidos) ha encontrado un envejecimiento más lento en adultos mayores después de dos años de tomar un multivitamínico diario, con mayores beneficios para aquellos que comenzaron el ensayo con una edad biológica acelerada.

La rapidez con la que el cuerpo envejece a nivel celular, la "edad biológica", puede diferir de la edad real. Los investigadores del Hospital General de Massachusetts (Mass General Brigham) evaluaron los efectos de tomar un multivitamínico diario durante dos años en cinco indicadores del envejecimiento biológico y observaron una desaceleración equivalente a aproximadamente cuatro meses de envejecimiento. Los beneficios fueron mayores en quienes eran biológicamente mayores que su edad real al inicio del ensayo.

"Actualmente existe un gran interés en identificar maneras no solo de vivir más, sino de vivir mejor", comenta el autor principal, Howard Sesso, director asociado de la División de Medicina Preventiva del Departamento de Medicina del Hospital General Brigham de Massachusetts, quien publica su estudio en 'Nature Medicine'.

"Fue emocionante observar la relación entre los beneficios de un multivitamínico y los marcadores del envejecimiento biológico. Este estudio abre la puerta a un mayor conocimiento sobre intervenciones accesibles y seguras que contribuyen a un envejecimiento más saludable y de mayor calidad", señala.

QUÉ PASÓ EN LOS MAYORES QUE TOMARON UN MULTIVITAMÍNICO DURANTE DOS AÑOS

Los relojes epigenéticos estiman el envejecimiento biológico basándose en pequeños cambios en nuestro ADN. Estos relojes observan sitios específicos de nuestro ADN que regulan la expresión génica (metilación del ADN) y cambian de forma natural con la edad, lo que ayuda a rastrear la mortalidad y el ritmo del envejecimiento.

Este estudio, que utiliza datos del consolidado Estudio de Resultados de Multivitaminas y Suplementos de Cacao (COSMOS), analizó datos de metilación del ADN de muestras de sangre de 958 participantes sanos seleccionados al azar con una edad cronológica promedio de 70 años.

Los participantes del estudio fueron asignados aleatoriamente a tomar un extracto de cacao y un multivitamínico a diario; extracto de cacao y placebo a diario; placebo y un multivitamínico; o solo placebos. Se analizaron muestras para detectar cambios en cinco relojes epigenéticos desde el inicio del ensayo y al final del primer y segundo año.

En comparación con el grupo que solo tomó placebo, las personas del grupo del multivitamínico presentaron una ralentización en los cinco relojes epigenéticos, incluida una ralentización estadísticamente significativa observada en los dos relojes que predicen la mortalidad.

Los cambios equivalieron a aproximadamente cuatro meses menos de envejecimiento biológico en el transcurso de dos años. Además, las personas que eran biológicamente mayores que su edad real al inicio del ensayo fueron las que más se beneficiaron.

"Planeamos realizar una investigación de seguimiento para determinar si la desaceleración del envejecimiento biológico, observada a través de estos cinco relojes epigenéticos y otros adicionales o nuevos, persiste después de que finalice el ensayo", explica el coautor y colaborador Yanbin Dong, director del Georgia Prention Institute, Medical College of Georgia en la Universidad de Augusta (Estados Unidos).

También se necesitan más estudios para determinar cómo las mejoras en el envejecimiento biológico pueden explicar las reducciones en los resultados clínicos. El equipo de COSMOS planea investigar cómo los efectos de un multivitamínico diario sobre el envejecimiento biológico pueden extenderse a diferentes resultados para los que han observado evidencia de beneficios, como mejoras en la cognición y la reducción del cáncer y las cataratas.

"Muchas personas toman multivitamínicos sin conocer necesariamente sus beneficios, así que cuanto más sepamos sobre sus posibles beneficios para la salud, mejor. En COSMOS, tenemos la suerte y el entusiasmo de aprovechar una rica fuente de datos de biomarcadores para evaluar cómo dos intervenciones pueden mejorar el envejecimiento biológico y reducir los resultados clínicos relacionados con la edad", concluye Sesso.

"DEJE DE GASTAR EN MULTIVITAMINAS ES LA CONCLUSIÓN MÁS RACIONAL"

La profesora en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Guallar Castillón, señala a SMC España que lo importante seguir una dieta saludable, variada y rica en frutas y verduras (principal fuente natural de vitaminas y minerales). "No gaste su dinero en suplementos nutricionales. Hay enormes intereses comerciales en su consumo y falta de evidencias clínicas", afirma.

"Deje de gastar su dinero en multivitaminas es la conclusión más racional y directa del reciente artículo publicado en Nature Medicine. Se trata de un estudio complementario al ensayo clínico COSMOS. (...) Los que consumieron Centrum presentaron un mayor riesgo de sangrado gastro intestinal como efecto secundario. Sin embargo, el consumo de Centrum no mejoró la mortalidad total, ni tampoco disminuyó la incidencia de infarto agudo de miocardio, ictus o muerte cardiovascular. Tampoco mostró beneficio para incidencia de cáncer (resultado primario del ensayo clínico) ni para la mortalidad por cáncer", afirma.

Por otro lado, el investigador del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, Víctor Celemín Capaldi, señala que los resultados del estudio "son moderados", no obstante cree que "debe considerarse que el envejecimiento es un proceso de enorme complejidad que involucra múltiples rutas moleculares, lo que dificulta que un solo 'reloj epigenético' pueda captar el estado biológico de todas ellas".

Por tanto, añade a SMC que "la ausencia de cambios detectables en algunos de estos relojes no invalida necesariamente los beneficios observados que pueden generar estos suplementos".

Finalmente, el investigador científico de de Organismo Público de Investigación (OPI) en el Institut de Biomedicina de València del CSIC e investigador principal de grupo en el CIBERNED, Jordi Pérez-Tur, considera interesante el estudio aunque, como señalan los autores, "son necesarios más estudios en esta línea que permitan confirmar y definir mejor estos resultados, concretamente, la relevancia clínica del uso de estos suplementos y sus efectos beneficiosos en las enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento".

"Las implicaciones aún son escasas porque se trata de un estudio relativamente preliminar, que ofrece resultados interesantes, pero que requiere de estudios complementarios, aunque sirve para justificarlos", señala en declaraciones a SMC España.