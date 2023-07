Múltiples factores retrasan el diagnóstico oportuno de la endometriosis

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras analizar estudios cualitativos de los últimos 20 años, los investigadores han descubierto una serie de factores que contribuyen al retraso en el diagnóstico de la endometriosis, como la persistencia del estigma en torno a la menstruación, la normalización del dolor menstrual por parte de la sociedad y la falta de formación médica sobre esta dolencia.

La endometriosis, que afecta al 10% de las mujeres en todo el mundo, está causada por el crecimiento de tejido endometrial fuera del útero. Es extremadamente dolorosa, agotadora, interfiere en la vida cotidiana y puede provocar infertilidad si no se trata.

Los investigadores han descubierto que las mujeres de los estudios a menudo no estaban seguras de si su dolor era inusual o lo bastante intenso como para buscar tratamiento. Cuando lo hacían, algunas se encontraban con que su médico de cabecera dudaba o incluso despreciaba sus síntomas. Los propios médicos de dos de los estudios admitieron que les resultaba difícil diferenciar el dolor problemático de los síntomas menstruales normales.

La doctora Sophie Davenport, que dirigió la investigación y ahora trabaja como médico en el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, afirma que "La sociedad ha normalizado tradicionalmente el dolor menstrual, por lo que tenemos que replantearnos qué constituye un periodo "no normal". Si los síntomas afectan a la vida diaria, si la mujer no va al trabajo o al colegio o no puede llevar una vida social, es una señal clara de que se necesita intervención médica", añade.

Muchos médicos de cabecera de los estudios analizados mencionaron su falta de conocimientos sobre la endometriosis, y algunos afirmaron que apenas habían recibido formación al respecto en la facultad de medicina. Los síntomas de la endometriosis pueden variar mucho y solaparse con los de otras enfermedades comunes, por lo que puede ser difícil detectar los signos.

La doctora Davenport añade que, "dado el número de mujeres afectadas, creemos que debería haber una formación adicional y obligatoria sobre las afecciones menstruales durante la carrera de medicina".

Aunque se sospeche, el método definitivo de diagnóstico ha sido la laparoscopia bajo anestesia general, por lo que algunos médicos se han mostrado reacios a ordenar un procedimiento tan invasivo. Sin embargo, las recientes directrices de la ESHRE recomiendan ahora un enfoque en dos fases en el que el tratamiento se inicie más rápidamente, basándose en la sospecha clínica y las imágenes de RM/ultrasonido, en lugar de esperar a los resultados laparoscópicos.

El doctor Dan Green, autor del estudio y profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad de Aston, añade que "será interesante ver si estas nuevas directrices de la ESHRE afectan al tiempo existente hasta el diagnóstico y pueden mejorar las experiencias de los pacientes en el futuro".

Por su parte, Emma Cox, Directora General de Endometriosis UK, comenta advierte de que "es importante que las mujeres que sufren dolor pélvico crónico u otros síntomas de endometriosis hablen con su médico de cabecera, y cuando lo hagan deben esperar que se les escuche, se les crea y se les comprenda. Hemos oído muchas historias en las que estos síntomas se encogen de hombros y se consideran 'normales', 'no graves' o 'sólo parte de ser mujer'. Estas actitudes están cambiando, pero lamentablemente aún nos queda camino por recorrer", subraya.