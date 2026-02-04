Las mujeres transgénero tienen más masa muscular que las cisgénero, pero su condición física es similar

Archivo - 09 August 2024, France, Paris: Algeria's Imane Khelif celebrates wining the Women's 66kg Final at Roland-Garros Stadium during the 2024 Paris Olympic Games. Photo: Sebastian Kahnert/dpa - Sebastian Kahnert/dpa - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres transgénero pueden tener más masa muscular que las mujeres cisgénero 1 a 3 años después de la terapia hormonal, pero su condición física es comparable, según un análisis de datos agrupados de la evidencia disponible realizado por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El trabajo se publica en el 'British Journal of Sports Medicine'.

Si bien el conjunto actual de evidencia es de calidad variable y no analiza el potencial de alguna ventaja a nivel de atleta de élite, lo más destacado es que no respalda las teorías predominantes sobre la ventaja atlética inherente de las mujeres transgénero, concluyen los investigadores.

Los investigadores explican que sigue siendo un tema muy controvertido si se debería permitir a las mujeres transgénero competir en deportes femeninos y bajo qué condiciones. Las políticas que abogan por prohibiciones generales a la participación de las mujeres transgénero en deportes femeninos suelen citar ventajas residuales de la exposición previa a la testosterona, añaden. Si bien estudios publicados previamente sugieren que la terapia hormonal puede alterar la composición corporal en personas transgénero, la evidencia sobre su desempeño funcional y ventaja física es mixta, señalan.

ANALIZARON 52 ESTUDIOS EN LOS QUE PARTICIPARON 6.485 PERSONAS

En busca de aclaración, los investigadores buscaron en bases de datos de investigaciones estudios que compararan la composición corporal o la aptitud física de las personas transgénero antes y después de la terapia hormonal con la de las personas cisgénero.

En total, 52 estudios en los que participaron 6.485 personas (2.943 mujeres transgénero, 2.309 hombres transgénero, 568 mujeres cisgénero y 665 hombres cisgénero; rango de edad de 14 a 41 años) fueron elegibles para su revisión.

Los estudios variaron en diseño y metodología. Unos 45 se centraron en adultos y 7 en adolescentes. Solo 16 incluyeron algún tipo de evaluación de la actividad física, y la mayoría no comparó a atletas transgénero con atletas cisgénero. Además, solo 7 ajustaron factores potencialmente influyentes, como la composición corporal, los niveles hormonales y la ingesta de nutrientes.

En total, 22 estudios fueron prospectivos, 9 retrospectivos, 17 transversales (estudios observacionales), 3 ensayos controlados aleatorios y 1 estudio cuasiexperimental. El análisis de datos agrupados de los resultados de 46 de los estudios mostró que la composición corporal de las mujeres transgénero difiere de la de los hombres y mujeres cisgénero.

Otro de los datos destacados es que las mujeres transgénero tienen cantidades significativamente mayores de grasa corporal que los hombres cisgénero, pero niveles comparables a los de las mujeres cisgénero. Y aunque las mujeres transgénero tenían más masa magra, un indicador de músculo, no hubo diferencias observables en la fuerza de la parte superior o inferior del cuerpo, o en una medida clave de la aptitud cardiorrespiratoria (el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) entre ellas y las mujeres cisgénero.

Los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos, como la corta duración del estudio y la ausencia de información sobre atletas de élite. Pocos estudios evaluaron resultados específicos o el impacto de la supresión de la pubertad.

Además, la información y los ajustes realizados sobre factores potencialmente influyentes, como el historial de entrenamiento, la dieta, la condición física inicial, la actividad física, la composición corporal o la terapia hormonal previa, fueron inconsistentes. Pocos estudios incluyeron un amplio espectro de edades, tipos de deporte y niveles competitivos.

"DATOS ACTUALES NO JUSTIFICAN PROHIBICIONES GENERALES"

Sin embargo, los hallazgos llevan a los investigadores a concluir: "La convergencia del desempeño funcional de las mujeres transgénero con las mujeres cisgénero, particularmente en fuerza y capacidad aeróbica, desafía las suposiciones sobre las ventajas atléticas inherentes derivadas únicamente de [la terapia hormonal de afirmación de género] o las diferencias de masa magra residual".

Finalmente, añaden: "Aunque los datos actuales no justifican prohibiciones generales, se encontraron lagunas críticas en la literatura, en particular la subrepresentación de atletas transgénero que pueden conservar más 'memoria muscular'.

Idealmente, para disipar la especulación, los futuros estudios longitudinales a largo plazo deberían priorizar las métricas específicas de rendimiento en atletas transgénero. Sin embargo, es importante tener en cuenta el escaso número de atletas transgénero, especialmente en el deporte de élite, lo que dificulta la realización de estudios con alto poder estadístico que involucren a atletas transgénero de alto rendimiento en disciplinas deportivas específicas.

Y enfatizan: "Considerando este contexto de evidencia imperfecta y a pesar de los desafíos metodológicos, la investigación continua sobre las trayectorias fisiológicas y psicosociales entre los atletas transgénero con diversas características demográficas y clínicas sigue siendo esencial para desarrollar marcos equitativos que equilibren la justicia, la inclusión y el rigor científico".