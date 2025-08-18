Mujeres sobrevivientes de cáncer sufren más fatiga y depresión que hombres, impactando su calidad de vida

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sobrevivientes de cáncer que informaron sentir fatiga o depresión relacionada con el cáncer redujeron sus actividades recreativas casi al doble, y las mujeres fueron más propensas que los hombres a informar sentir fatiga o depresión relacionada con el cáncer, según un estudio retrospectivo de NYC Health (Estados Unidos) presentado en la Reunión Anual 2025 de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR) , celebrado en Chicago (Estados Unidos).

La fatiga relacionada con el cáncer afecta a más del 80 % de los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia, mientras que la depresión afecta a alrededor del 25 % de los pacientes con cáncer . A diferencia de la fatiga típica, la fatiga relacionada con el cáncer no desaparece con el descanso y puede persistir durante semanas, meses o incluso años, detalla el doctor Simo Du, residente de NYC Health Hospitals/Jacobi and Albert Einstein College of Medicine.

Estudios previos han encontrado que la fatiga relacionada con el cáncer puede afectar a hombres y mujeres de manera diferente, pero Du y su equipo querían comprender mejor estas diferencias y examinar cómo impactan la calidad de vida. Analizaron datos de los ciclos 2015-2016 y 2017-2020 de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), que recopila anualmente información sobre la salud y la dieta de adultos y niños en los Estados Unidos, incluida una sección sobre depresión y ansiedad.

Las respuestas de 1.555 sobrevivientes de cáncer se incluyeron en su análisis, que son representativas de 25 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos según la metodología de muestreo utilizada. El modelo de muestreo también se ajustó por edad, raza, nivel socioeconómico y comorbilidades. La capacidad de los sobrevivientes de cáncer para realizar actividades laborales o recreativas se utilizó como sustituto de la calidad de vida.

Las mujeres sobrevivientes de cáncer tenían un 69 % más de probabilidades de experimentar fatiga relacionada con el cáncer y un 58 % más de probabilidades de sufrir depresión, en comparación con los hombres. Si bien las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas en la mayoría de las métricas de depresión, los hombres obtuvieron puntuaciones más altas en un ítem: "pensar que estarían mejor muertos", lo cual, según Du, podría indicar un posible aumento del riesgo de suicidio en los hombres sobrevivientes de cáncer.

Du explica que las razones de estas diferencias probablemente sean multifactoriales. Por ejemplo, se ha descubierto que las mujeres son más propensas a experimentar efectos secundarios de la quimioterapia, la radioterapia y el uso prolongado de tratamientos hormonales. Esto podría deberse a una depuración más lenta de los fármacos en sus organismos, lo que resulta en mayores concentraciones y mayor toxicidad, una respuesta inmunitaria más fuerte que puede intensificar los efectos secundarios inflamatorios, y diferencias en la composición corporal que pueden afectar la distribución de los fármacos y la dosimetría de la radiación. Los roles sociales también podrían influir, ya que las mujeres pueden asumir mayores responsabilidades de cuidado, lo que podría influir en el desarrollo y la experiencia de la fatiga relacionada con el cáncer.

Entre todos los sobrevivientes de cáncer, quienes reportaron fatiga relacionada con el cáncer tuvieron un 86 % más de probabilidades de reducir la cantidad de actividades recreativas moderadas, como caminar a paso ligero, andar en bicicleta tranquilamente, jugar al golf y realizar trabajos ligeros de jardinería o jardinería.

Quienes reportaron sentirse deprimidos tuvieron un 65 % más de probabilidades de reducir tanto las actividades recreativas moderadas como las actividades vigorosas, como trotar o correr, esquiar a campo traviesa, hacer senderismo en terrenos empinados y realizar trabajos intensivos de jardinería. Ni la depresión ni la fatiga relacionada con el cáncer afectaron significativamente las actividades laborales.

"Nuestros hallazgos resaltan la importancia de brindar atención especial e intervenciones personalizadas, como programas de ejercicios, grupos de apoyo y técnicas conductuales mente-cuerpo para grupos vulnerables, para ayudar a controlar eficazmente la fatiga y mejorar la participación en actividades recreativas, ya que son un aspecto esencial de la calidad de vida", destaca Du.

Du y su equipo están planeando estudios futuros que evaluarán la efectividad de intervenciones personalizadas para mejorar la fatiga relacionada con el cáncer, explorarán la conexión entre la fatiga relacionada con el cáncer y diferentes mecanismos como los marcadores inflamatorios para ver si el género modifica la asociación e investigarán estos factores longitudinalmente en más conjuntos de datos.

Una limitación del estudio es el uso de datos autodeclarados y el hecho de que las mujeres podrían sobredeclarar síntomas de fatiga y los hombres podrían subdeclarar síntomas de depresión. Sin embargo, Du señala que la NHANES emplea protocolos estandarizados diseñados para minimizar estos sesgos.