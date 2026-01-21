Las mujeres del colectivo LGB tienen mayor riesgo de estar involucradas en el consumo de alcohol al momento del suicidio

Archivo - Depresión, triteza, arrepentimiento - GLOBALMOMENTS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres lesbianas, gais y bisexuales (LGB) tienen una probabilidad significativamente mayor de estar involucradas en el consumo de alcohol al momento del suicidio que las mujeres heterosexuales, según un nuevo estudio de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Los hallazgos se publican en 'JAMA Network Open'.

Los investigadores descubrieron que las mujeres lesbianas y gais tenían un 15% más de probabilidad de alcoholemia detectable, un 17% más de probabilidad de intoxicación y un 38% más de probabilidad de consumo de alcohol al momento de la muerte. Las pruebas de interacción estadística confirmaron que las asociaciones entre el consumo de alcohol y el suicidio variaban significativamente según la identidad sexual y el sexo. Sin embargo, las tasas de consumo de alcohol entre hombres gais y heterosexuales no difirieron entre sí.

"Si bien aún no está claro si el alcohol es un precursor más frecuente de la mortalidad por suicidio entre las personas LGB en comparación con los heterosexuales, nuestros hallazgos ayudan a aclarar si abordar el consumo de alcohol podría ser una estrategia eficaz para reducir las desigualdades de suicidio específicamente entre las mujeres LGB", insiste Sarah McKetta, profesora adjunta de Epidemiología en la Escuela Mailman de Columbia.

Para evaluar el papel del alcohol como posible precursor del suicidio, los investigadores analizaron datos del Sistema Nacional de Denuncias de Muertes Violentas (NVDRS) de 2013 a 2021. El análisis incluyó a personas que se suicidaron y excluyó los casos de asesinato-suicidio; todas las personas tenían datos conocidos sobre su edad y sexo. La orientación sexual se identificó mediante informes policiales y forenses.

La participación del alcohol se evaluó mediante múltiples medidas, incluyendo resultados toxicológicos para cualquier nivel detectable de alcohol en sangre (=0,01 g/dL) e intoxicación legal (=0,08 g/dL). Los investigadores también examinaron informes de investigación que indicaban si se sospechaba que el alcohol había contribuido a la muerte o si se había identificado como un factor desencadenante agudo de la crisis, una medida disponible desde 2016.

Tras excluir los casos con datos insuficientes sobre las circunstancias, la muestra final incluyó 218.601 muertes por suicidio, de las cuales 3.425 fueron identificadas como LGB; el 56 por ciento de la muestra total se había sometido a pruebas de alcoholemia.

"Nuestro estudio se centró en personas cisgénero fallecidas", señala McKetta. "Sin embargo, investigaciones previas muestran que las personas transgénero enfrentan un mayor riesgo de suicidio y consumo de alcohol, lo que subraya la necesidad de investigaciones futuras inclusivas".

Los hallazgos resaltan el consumo de alcohol entre las mujeres LGB como un objetivo potencialmente modificable para los esfuerzos de prevención del suicidio y señalan la necesidad de más investigaciones para comprender y abordar mejor estas disparidades".