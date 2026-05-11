La mujer aislada en el Hospital Clínic de Barcelona por contacto con hantavirus sigue asintomática

Archivo - Fachada del Hospital Clínic, a 26 de enero de 2024, en Barcelona- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La mujer en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, sigue asintomática y en buen estado general tras dar negativo en la primera prueba PCR realizada el sábado.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios el jefe de Servicio de Salud Internacional del Clínic, José Muñoz, quien ha dicho que en principio el sábado se le practicará una segunda PCR tal como marca el protocolo y ha transmitido un mensaje de tranquilidad.

"La hemos estado visitando hoy. Se encuentra bien, está asintomática completamente y seguimos los protocolos marcados" de salud pública, ha dicho Muñoz, quien ha dicho que puede hacer vida normal en ese espacio.

Ha dicho que la mujer en observación se encuentra en una habitación de aislamiento con unos protocolos estrictos y con medidas de bioseguridad, y ha subrayado que es una "muy buena noticia" el negativo en la prueba.

En caso de que la segunda prueba PCR dé negativo, que "es lo más probable", el protocolo marca que se valorará cómo se hará el aislamiento y la monitorización durante 42 días; si fuera positivo, se trataría como un caso.

Muñoz ha afirmado que si durante la semana, antes de practicar la segunda PCR, tuviera síntomas se puede hacer muchas cosas en un manejo médico específico según el tipo de síntomas.

Preguntado si en caso de dar positivo en algún momento sería trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha dicho que es una decisión "no la tomará" el Clínic, pero ha dicho que el centro tiene las medidas necesarias y está preparado para diagnosticar y tratar.

COMPARTIÓ VUELO

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) identificó a esta mujer como contacto con el hantavirus tras compartir vuelo con una de las personas fallecidas por el virus.

La mujer, residente en Catalunya, no fue identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, "circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos".